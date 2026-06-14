Esto es lo que cree Sandra Barneda que estaba pensando Nagore Robles sobre Gerard

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Tras escuchar un audio de Claudia Chacón donde adelanta todos los frentes abiertos que tiene con sus compañeros de edición en 'Supervivientes 2026', Sandra Barneda se acerca hasta Gerard Arias a quien le ha llamado "foco".

"Creo que se ha descrito a ella y ha puesto mi nombre describiéndose a ella", contesta el de Ciudad Real. Y es que Gerard considera que "cien por cien" acabó siendo expulsado por culpa de sus enfrentamientos: "Entré en su juego y la verdad es que no lo hice bien. Luego me arrepentí, pero eso creo que hizo que mucha gente que para ella yo era favorito, se bajara de mi barco y no pasa nada".

Sin embargo, para él ganar es otra cosa más allá del premio: "Es salir a la calle y que la gente me diga 'Eras mi ganador'. Eso para mí ganar". Momento en el que Sandra Barneda mira hacia Nagore Robles y afirma: "Estoy leyéndole la mente, con la maldad que tiene".

El pensamiento de Nagore sobre Gerard, según Sandra Barneda

Según afirma la presentadora, Nagore Robles estaba pensando sobre lo que acaba de decir Gerard que "en el pueblo de cada uno seguro que dicen 'Eras mi ganador'. Es fuera del pueblo donde te lo tienen que decir".

Y, aunque la exsuperviviente bromea asegurando que en el suyo no se lo decían, acaba señalando: "Gerard era muy querido, ha sido un gran superviviente. Otra cosa es que haya tenido fallos como todo el mundo, pero ha sido un muy buen superviviente".

Gerard aprovecha este inciso para echarle en cara a Nagore: "Eso dices aquí que me tienes ahora delante porque yo tengo videos que me han mandado mi padre y otra gente en los cuales tú dices 'Se le ha caído la careta a Gerard. Me alegro muchísimo de que sea expulsado, me alegro mucho de que sea el que mayor porcentaje tiene'. Eso ha sido aquí en un plató cuando yo no me podía defender".

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"A mi es que me gusta ir de cara siempre con la gente", añade mientras que su compañera de edición les desmiente asegurando que ella le ha llamado "mal amigo", no "mal superviviente".