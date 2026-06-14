Sandra Barneda se pone seria con Álex Ghita tras interrumpir el turno de sus compañeros en plató

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Después del cara a cara de Alba Paul e Ingrid, quienes han hablado sobre los rifirrafes que tuvieron en Honduras, Álex Ghita opinaba que "es mitad que a mitad de programa entre tu escudero y finalmente no consigas la guinda del pastel, es duro", refiriéndose a su amiga Nagore: "A mí no me gustaría quedarme segundo teniendo un escudero como Nagore que rema para poder llegar hasta la final".

"En todo caso será escudera y simplemente hay personas que tenemos amigos en el concurso y que cuando a alguien le atacan, salimos en defensa, y hay otras personas que no", le responde la implicada. Sin embargo, es un comentario del exconcursante el que hace saltar a Nagore Robles: "Vas a hablar tú de lucha en un concurso que todavía estás por entrar y hacer algo".

Al responder, Sandra Barneda le interrumpe para pedirle que deje hablar al resto porque "hay mucha gente": "Déjame". Sin embargo, el superviviente continúa y pide que le den otra oportunidad de participar en el concurso. Momento en el que la presentadora asegura: "Alberto está en mi lista, tú no. Lo siento y te lo voy a explicar: me encanta el 'show' pero también me gusta la humildad".

La presentadora da el turno entonces a Teresa Bass, pero Álex Ghita vuelve a interrumpir. Es entonces cuando Sandra Barneda se vuelve tajante con el exconcursante.

Sandra Barneda, a Álex Ghita: "Te lo voy a explicar seriamente"

Al ver que Álex Ghita no respeta el turno que previamente le había pedido, Sandra Barneda es contundente con el exconcursante: "Te lo voy a explicar porque creo que no es tu primera vez en un plató de televisión y lo voy a hacer seriamente: hay que dejar hablar y hay que escuchar. Está muy bien el 'show' pero la mala educación aquí no la aguanto. No te estoy apretando, te estoy diciendo que le dejes hablar, por favor".