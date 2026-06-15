Toni Elías pone el broche final al debate de 'Supervivientes 2026' emocionado y reflexionando sobre su paso por el concurso

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En el debate final de 'Supervivientes 2026', Sandra Barneda se interesa por saber qué ha sido lo más difícil de la experiencia para Toni Elías ya que se ha referido a sí mismo como "un ser de luz".

Momento en el que el exconcursante ha lanzado una reflexión que ha llamado la atención de la presentadora, quien se ha acercado hasta él para abrazarle.

Sandra Barneda, a Toni Elías: "Gracias por decirlo"

"Viniendo del mundo de las carreras, entrar en un reality ha sido complicado", confiesa el expiloto: "Me ha costado adaptarme". Sin embargo, asegura que ha "sacado una experiencia personal muy importante".

Y es que Toni Elías ha aprovechado todo ese tiempo que tienen en Honduras para reflexionar sobre lo que ha sido vida, tanto personal como profesional. También ha pensado en todos los errores que ha cometido y ha tomado una determinación sobre ello: "No volverlos a repetir".

Es aquí cuando Sandra Barneda se percata de un pequeño detalle. "Que te me emocionas, ¿qué ocurre?", pregunta mientras se acerca a él. "Pero qué bueno, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado esta noche me quedo con esto. Gracias por decirlo, es lo más bonito, es con lo que os quedáis", añade la presentadora antes de lanzar su conclusión sobre el concurso.