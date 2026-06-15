Pedro Jiménez 15 JUN 2026 - 03:02h.

Sandra Barneda se percata de algo tras la entrada de Alba y Maica al debate final de 'Supervivientes': "Con Alba lo habéis hecho y con Maica no"

Alberto Ávila admite que "robó" comida a la organización de 'Supervivientes' y Álex Ghita estalla: "¿Pero qué cachondeo es este?"

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Hay un detalle que no ha pasado desapercibido en 'Supervivientes 2026' -concretamente para Sandra Barneda, la encargada de dirigir el debate final- y que ha ocurrido tras la entrada a plató, primero de Alba Paul y después de Maica Benedicto, tras proclamarse segunda y ganadora de esta edición tan extrema que hemos vivido.

Y es que cuando ha entrado Maica, después de la entrevista a Alba Paul, hay algo que le ha llamado la atención y mucho a Sandra Barneda: "Ha entrado Alba y se ha levantado prácticamente todo el mundo y solo ha entrado Maica y no os habéis acercado a ella. ¿Por qué?". Rápidamente algunos exconcursantes como Borja lo han achacado a que "era su momento", puesto que se ha puesto a bailar y no querían robarla protagonismo.

"No es lo que piensas", le ha dicho Soto, algo que ha hecho saltar a Sandra Barneda. "Yo no pienso, yo analizo. Con Alba lo habéis hecho y con Maica no", ha matizado la presentadora de 'Supervivientes'. Las justificaciones entre los exconcursantes se han sucedido, hasta que Maica ha comentado que "no pasa nada": "Acepto que el 90% de mis compañeros no quería que ganara".

La modelo ha concretado sobre quién es ese 10% que está con ella desde el primer día, nombrando a Marisa Jara, Gabriela Guillén y Claudia... y también Almudena, que tras un malentendido se ha dejado entrever que también forma parte de su equipo.

Algunas como Nagore Robles ha indicado que está muy contenta de que haya ganado Maica, a pesar de ser una gran amiga de Alba Paul: "Para mí, la final de estas dos mujeres ha sido maravillosa". Tras este momento, algunos como Soto o Gabriela Guillén se han levantado a darle un beso a Maica Benedicto y felicitarla por su gran victoria el pasado jueves.