José María Almoguera niega el reparto desigual de comida, a pesar de haber favorecido a María Sánchez con más arroz. ¿Falta de memoria?

Dani Santos intenta dejar mal a sus interlocutores en cada conversación, especialmente a aquellos fuera de su círculo de amistades

La nueva prueba semanal les dejó anoche sin camas, sin comida, sin secador de pelo y muchas cosas más. Pero no son estas cosas materiales lo único que escasea en esa casa. Parece que algunos también se han quedado sin memoria. Quiero pensar que por esto niega José María Almoguera con tremenda seguridad el reparto desigual de la comida, habiendo unos favorecidos mientras se perjudica al resto. No debe acordarse de que el otro día repartiendo el arroz intercambiaba el plato de María Sánchez por el de otro compañero. Casualmente, le ponía a María el plato con más arroz. La diferencia era muy visible.

Cuando José María afirma que avisó de que tocaban a dos filetes por cabeza y sobraban cuatro no está mintiendo, pero le traiciona la memoria y por eso no aclara que solo se enteraron los del grupo dominante. La consecuencia es que los filetes sobrantes fueron para ellos, lo cual no pasó inadvertido para el resto. Lo que no se les ha olvidado es que Jeimy Báez adelantó de que solo se entraría en la suite con su invitación. ¡Dicho y eso! Ayer estuvieron mucho rato el grupo al completo, encabezado por Jeimy y que completan José María, el trío y la pareja que conocimos en GH 12+1 y cada día cae peor a muchos.

El carácter oculto de José María Almoguera

José María Almoguera está mostrando un carácter autoritario que no habíamos visto antes. Por la tarde respondía de muy malas formas a Maica Benedicto cuando le recomendaba que se encargase de repartir la comida una persona para evitar desigualdades. Maica se expresaba con gran corrección, a diferencia de su interlocutor. Con la ayuda de María Sánchez y Jeimy Báez (Maica estaba sola) respondía a la defensiva José María. Es sabido que la mejor defensa es un buen ataque, supongo que por eso respondía reprochando que ella hiciera merienda, cena y recena. Pero no se estaba hablando de eso, sino del reparto de comida.

La sugerencia de Maica es totalmente razonable. Mucho mejor que alguien se haga responsable del reparto, en cuyo caso no se quejarían de que este tirando la piedra y escondiendo la mano, como le vinieron a decir. Manuel fue quien más insistió en que Maica no era clara y hablaba en general. No se dio cuenta de que si hicieran lo que decía sería más posible concretar porque si la comida está mal repartida sabrían quién es responsable. Si María o Marieta llegan a hacer esa misma observación seguro que hubieran respondido de otra manera. Mejor, quiero decir. Según Marieta en el club de los cinco han llegado a la conclusión de que no merece la pena llevarse bien con ellos, de ahí que ahora cuestionen cosas relativas a la comida. Si así fuera, tampoco se puede decir que ellos estén haciendo grandes esfuerzos por evitar las discusiones. Cuando se ofrece una solución responden con cajas destempladas.

Dani Santos busca siempre dejar mal a sus interlocutores

Otra cosa es lo de Dani Santos. Voy a confesar que poco después de comenzar esta edición tuve la curiosidad de leer lo que escribí en el daguerrotipo de Dani en su GH VIP. Puedo asegurar que suscribo punto por punto todo lo que dije entonces, y estoy comprobando que sigue siendo el mismo. Como bien dijo Frigenti, Dani busca en cada conversación dejar mal a su interlocutor, especialmente si no pertenece a su círculo de amistades en la casa. Lo hace de forma obsesiva e inasequible al desaliento. Ayer intentó rescatar algo que algunos criticamos de Óscar en la edición anterior para ponerlo contra las cuerdas por su comportamiento actual. El problema es que estaba todo muy pillado con pinzas y no me pareció nada convincente.

Óscar se quejó por no ser invitado a la suite, lo cual tuvo consecuencia de le invitaran. No están prohibiendo el acceso de nadie, pero tras lo dicho por Jeimy se han encargado de convertirlo en una especie de sala VIP a la que no apetece entrar si no eres de su agrado. No hace falta que lo prohíban, pero si después de comer se van juntos a la suite sin hacer ningún ademán de aclarar a los demás que pueden ir con ellos es normal que no lo hagan. Una vez dentro, Óscar observó una discusión entre Jeimy y José María que contó a Miguel a la mañana siguiente. Lo hizo sin ocultarse, tanto que estaba Dani delante. Pero este le reprochaba ayer que hubiera ido con el chisme a su amigo. Se lo dice al rey del alcahueteo. ¡Vamos anda!

Pincha en hueso Dani Santos porque lo que algunos criticamos en Óscar Landa pertenece al pasado, en primer lugar. Además, era ir con el chisme de un amigo a compartirlo con quienes no lo eran tanto. En este caso se trataba justo de lo contrario. Es normal que Óscar comparta con alguien de su círculo más cercano algo visto en personas que no pertenecen al mismo. Además, no se enteró escuchando detrás de una puerta, sino que ocurrió de manera pública, delante de varios concursantes. Y tampoco era algo especialmente delicado ni secreto puesto que toda la casa sabe ya de las calabazas que la dominicana ha dado a Manu. La conversación se extendió demasiado e intervino casi todo el mundo. Unos para intentar aclarar lo que decía Óscar y otros para liar más la cosa. Otra muestra de la buena relación entre Óscar y Maica es que esta sacara la cara por el profesor de equitación. Las cosas son ahora como deben: quiz pro quo. Hoy por ti, mañana por mí.

Como no podía ser de otra forma, también en esta discusión que era originalmente entre Dani Santos y Óscar Landa intervenía José María Almoguera. Y lo hacía en su ya habitual tono excesivamente asertivo y autoritario, con el dedo enhiesto y rostro grave. Frigenti se quejaba del buenrollismo imperante en la casa y escuchando a José María parecía que Miguel se hubiera metido con sus ancestros (famosas en el mundo televisivo incluidas). “Si tengo un problema contigo no lo agrando ni lo llevo por toda la casa, como hace él”, decía refiriéndose a Óscar. Confirmamos que José María tiene un problema con Miguel, creo que igualmente con Óscar y no me cabe duda de que también con Maica. Terminamos antes si decimos con quién no.

Confirmamos que hay Frigentistas

“Hay Frigentistas, no me lo creo”, dijo Miguel Frigenti al saberse salvado. En el Moleskine (al pie de este artículo) analizo la evolución de los porcentajes ciegos e intento poner nombre a cada uno de los tres nominados que siguen en peligro. Ya adelanto que sigo creyendo que mañana saldrá Alex Ghita, a lo que añado que el segundo más votado debe ser Manuel Cortés y por eso ha crecido su porcentaje bastante desde el domingo. Me preguntan por tierra, mar y aire si conviene que salga uno u otro, algo sobre lo que no tengo respuesta. Sí digo que aún en el caso de que para lo nuestro fuera preferible la expulsión de Manuel, hay una razón de base por la que sigo defendiendo que sea Alex el expulsado. Si dijera otra cosa estaría contradiciendo aquello que he defendido durante los años que llevo analizando este reality.

Alex Ghita ha confirmado que quiere ser expulsado los dos últimos días. Lo hizo incluso durante la gala de anoche, por lo cual no cabe duda de que es así. Si no quiere estar ahí debería marcharse voluntariamente, pero no deja de estar dentro de las reglas que espere a ver la decisión de la audiencia antes de tomar esa grave decisión. Grave también económicamente. Es cierto que en ocasiones hemos decidido dejar dentro a quien se quiere marchar a modo de castigo. Pero, sinceramente, sería injusto que saliera otro concursante cuyo deseo es seguir en el concurso. Estoy de acuerdo en que Alex es más valioso que Manuel, también que da más contenido (y mejor), pero podremos seguir sin él.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos al comienzo de la gala estaban así: 55,1 %, 23,2 %, 10,6 y 11,1 %. ‘Sorpasso’ entre los dos últimos, que tenían el domingo un 12 y un 13, en ese mismo orden. Los dos más votados habían subido, aunque mucho más el segundo (5 puntos). Antes de salvarse Miguel Frigenti, habían evolucionado así los porcentajes: 54,5 %, 24,5 %, 10,2 % y 10,8 %. En este caso sube el segundo y bajan todos los demás. No quiero jugar a ser adivino, pero diría que el primero es Alex Ghita y el segundo Manuel Cortés. ¿Es posible darle la vuelta y que termine saliendo el hijo de Raquel Bollo? No lo creo, pero igual merece la pena probarlo dado que no parece correr peligro Maica Benedicto, que se habría disputado la salvación con Miguel Frigenti. Pero puedo equivocarme, claro está.