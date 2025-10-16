El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

16 OCT 2025 - 08:48h.

Después de que Enrique y Anthony abandonasen el proceso de casting por la decisión de los usuarios de Mediaset Infinity le llegó anoche el turno a Daniel. Observe el lector que Enrique entró en la primera gala, Anthony en la segunda y Daniel en la tercera. Considerando esta progresión le toca la siguiente a Gloria. No estoy contando con Marta (que abandonó) ni con Noa (que fue abandonada, por así decirlo). Ambas entraron el primer día. Daniel quedó esperando escuchar la decisión al lado de Nora, y aunque el bombón africano entró en la segunda gala muchos pensábamos que no podía acabar todavía para ella este proceso. Visto lo visto, Nora me parece que está siendo inteligente y eso merece un reconocimiento.

Todas las miradas se dirigieron a Gloria tras conocer que Daniel no seguiría en el proceso. Gloria entró el lunes y el martes ya estaba durmiendo junto a Daniel. Nada que objetar sobre el hecho en sí, pero no solo Daniela sospecha que ambos estaban decididos a utilizar la supuesta atracción mutua a su favor en el juego. Y eso es tan lícito como cuestionable. No me estoy refiriendo a planteamientos morales, sino de pura estrategia. A los espectadores no suele gustarles que nos intenten tomar por tontos. Si fuéramos una audiencia inocente, dispuesta a dar por buena cualquier cosa, estaríamos viendo otro programa (ponga cada cual el que desee), no este.

Reflexión aparte merece el nuevo candidato, descubierto en una especie de juego de ‘¿Quién es quién?’. No pude evitar buscar si hay un lugar en Uruguay que se llamase Sanchinarro. Parece que no, por tanto debo entender que es nacido en la Suiza de América y vive en ese barrio madrileño que está al lado de Las Tablas. Lo cierto es que el paisito (como lo llaman los propios uruguayos) ha dado a conocer al mundo entero personalidades como Mario Benedetti, Eduardo Galeano o Jorge Drexler; y también a Gustavo Lust. No sé si su apellido es por lujurioso o por su codicia. Ni siquiera sé si es un apellido auténtico porque el nuevo candidato es cantante y fácilmente podría usar su nombre artístico. Habrá que verlo sin zapatos de plataformas y en pijama. Gustavo al desnudo, una vez despojado de un escenario.

Diario de Daniella, una candidata pasivo-agresiva

Entiendo a la perfección lo que decía anoche Daniel sobre su tocaya Daniella y sus formas de mirar. “Quitando la de felicidad, el resto de sus caras son de asco”, decía el míster del universo mundial. Al oírlo me acorde de Sofía Suescun en la casa de Gran Hermano, porque ahora es otra cosa como influencer de las buenas. Bueno, pues Daniella supera a la ganadora de GH 16 en caras de asco. No creo que cambie ahora que se ha quedado sin antagonista. Con Jana en el sofá de los elegidos y sin Daniel en la casita se acabó su drama. Tampoco tiene ya razón para confrontar con Gloria.

Ya he comentado en un escrito anterior las contradicciones de Daniella, aunque su ejemplo merece servir para plantearse si no es algo que hacemos todos, también en nuestra vida diaria. Veamos, ¿opinaría lo mismo si hubiera sido ella quien durmiese junto a Daniel? Ya sé que lo pudo hacer y no lo hizo, pero llegado el caso estoy seguro de que merecería por su parte otro tipo de valoración. Si ella dice que le atrae Daniel no es que lo quiera utilizar a su favor en el juego. Digo más, si se debate entre Daniel y Cristian, puesto que ambos le atraen por motivos diferentes, no le parece que esté poniendo a competir a dos personas, justo eso que tan mal le hizo sentir cuando el feriante la comparaba con Maica Benedicto.

Podría seguir hasta el final con las diferentes varas de medir que observo, incluso adivino, en Daniella. Pero solo voy a utilizar un argumento más. Tras la gala del lunes nuestra protagonista activó el protocolo de abandono (esta terminología se la debemos a Víctor Sandoval, que la inventó, y Jordi González, que ayudó a popularizarla). Estaba hundida por lo que había dicho Daniel y aseguró una vez tras otra que quería abandonar. No quiero hacerme el listillo, pero yo ya sabía que no se iba a marchar. Aun así, ¿qué hubiera opinado Daniela si otra compañera o compañero llega a amenazar con marcharse sin que llegase a fructificar su advertencia?

No tengo ninguna duda de que Daniella hubiera defendido su derecho a hacer lo que quiera como mujer empoderada que es si se llega a acostar junto a Daniel. Tampoco contemplo otra opción diferente a que criticase las amenazas de abandono de cualquiera entre los demás. Y pruebas hemos tenido de su rechazo a que Cristian valorase si le atraía más ella o Maica, sin reparar en sus públicas dudas entre el propio Cristian y Daniel. Todos deberíamos ponernos en las botas de los otros antes de regalar nuestras opiniones, sobre todo si estas perjudican más que ayudar.

Claro que tampoco se queda atrás Daniel en el apartado de contradicciones. Tiene razón Daniella que no encajan bien las piezas si ponemos al lado la charla motivacional que le soltó un día y el sentido de su voto a la hora de elegir quién debía abandonar anoche. Se decantó por Daniella cuando no le he visto casi hablar con media casa. Fue él quien abandonó al final y durante su estancia en la casita no ha tenido una gran relación con La Jose, ni con Joon, ni con Jana… Si sigo posiblemente nombraría casi toda la casa (menos Gloria). Al menos dijo tenerle cariño a Daniella, pero está visto que algunos cariños matan.

El temor al rechazo

Decía Daniella que le dolía la postura de Daniel porque ella es humana. Diría que más bien era por tratarse de él. De cualquier otra persona le habría dado bastante lo mismo y, desde luego, no la hubiéramos visto acercarse a pedir explicaciones. Lo llegó a reconocer cuando afirmó: “Salgo aquí a hablar porque me importas”. Aunque es posible que le diera miedo su rechazo, más que importarle de verdad este compañero. También lo reconoció en la casita y se reiteró anoche: "Tengo miedo al rechazo”. Se lo decía a Amparo, que también tiene su delito diciendo anoche que prefería ver fuera a Nora, después de la catarsis personal mutua que habían vivido horas antes.

Ese temor al rechazo es tan humano como poco realista. Lo más fácil que le puede pasar a los candidatos de Uno de GH 20 es no ser elegidos. Si no me fallan las cuentas, por la casita o el plató han pasado ya unos 16 candidatos (Ruth, hija de Amparo, y David no llegaron a entrar en la casita). Imagino que todavía quedan otros 3 o 4, tal vez más. Aproximadamente una veintena de personas de entre quienes solo uno se convertirá en concursante de la muy próxima edición de Gran Hermano. Por eso digo que lo más fácil es no ser elegido. Y por eso se trata de un error considerar que quedar apeado del proceso es un fracaso. Mucho más erróneo entenderlo como un rechazo.

Me creo a Daniella cuando dice que teme al rechazo, pero se da el caso de que desde su incorporación al juego ya se han ido Anthony y Daniel. Como poco, si al final deja el proceso no habrá sido rechazada antes ni con mayor determinación que algunos de sus rivales. Confieso que anoche mismo dudaba entre decantarme por Daniel o por Daniella para salir, pero ahora mismo pienso que en menos tiempo ella ha acaparado mayor protagonismo en comparación con los demás. No todo vale, pero verla de reproches con Daniel a voz en grito me dio un poco la vida esta semana, plagada del buenismo bien que se traen la mayoría.

Un silencio lleno de matices

Hablaba al principio de la inteligencia de Nora. También destacaría su resiliencia. Las adversidades parece que pasan por ella sin dañarla, lo cual es una falsa apariencia, con toda seguridad. De alguna manera lo confirmaban sus lágrimas durante la conversación que tuvo en el jardín con Jana. Ambas se disculparon por detalles de la relación entre ellas. Jana por haberla llamado “mala” en plató, algo que nunca quiso decir e imagino que habría preferido no hacerlo. Por su parte, Nora sentía haber arrastrado una mala primera impresión de su compañera durante demasiados días desde un principio. Las palabras de Jana me habrían parecido más sinceras de no ser porque anoche la prefería para marcharse (ya adelanté antes que también Amparo).

Lamento los tropiezos habidos entre Jana y Nora porque ellas están entre mis preferencias personales para convertirse en Uno(a) de GH 20. Ya sé que juntas no pueden llegar, pero sospecho que serían una buenas aliadas, mucho más parecidas de lo que ellas creen. Por cierto, si Jana y Amparo de decantaban por Nora para abandonar el proceso de casting, Cristian y Joon preferían a Daniel, Daniella a Gloria y Gustavo a La Jose.

Y termino con el silencio que reclama Joon. Lo entiendo a la perfección, solo que él lo que pide no es silencio, sino escuchar algo menos a sus compañeros de encierro. La prueba de que no es silencio lo que pide la tuvimos anoche cuando le dejaron solo haciendo una tortilla española. ¿Qué hizo Joon? Acompañar su labor con música. Con una bonita voz, Joon iba cantando mientras pochaba las patatas. Dijo Jorge Luis Borges: “No hables a menos que puedas mejorar el silencio”. Es posible que Joon lo mejore con sus cánticos, pero no se puede decir lo mismo cuando a todos los demás les da por hablar. Aunque poco tendría yo que hacer si decidiesen guardar silencio.

Moleskine del gato

No he querido cargar más las tintas cuando hablaba de Daniella, pero hay algo de lo que no he hablado y me dejó ojiplático anoche. Dice la candidata que ella sacó en una prueba la puntuación de 18,60, habiendo obtenido Gloria un 18,6. Según ella le ganó su oponente por poco. Debe pensar que el decimal 60 vale más que el 6. Claro que el cero está a la derecha y eso debería contar, ¿no? Pues no.

A Cristian le visitó su hermana el lunes. Anoche Jana hablaba a distancia con la Rosa y el Pere, sus padres. Y a Joon le llevaron su hermana Gloria, bailarina. Seguro que para los tres fue un chute de energía, pero yo prefiero una de las comunicaciones con exconcursantes de GH que hicieron anoche. Muy agradecido con la participación de todos, pero nada comparado con ese momento en que un príncipe invadió la pantalla. Enorme Pepe Flores, el mejor entre los ganadores en toda la historia de Gran Hermano.