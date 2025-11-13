El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

13 NOV 2025 - 09:01h.

Creo que a estas alturas puedo ya atreverme a desgranar mis segundas impresiones sobre la veintena de concursantes. He prestado menos atención a los cuatro de ese oasis que hoy se cerrará, pero también les incluiré. Con Cristian tengo ventaja porque creo conocerle un poco, pero el resto no dejan de ser más incógnita que sus vecinos de la casa de al lado, donde el relato ha corrido mucho. La impresión que se llevaron de Aroa el fin de semana es probablemente diferente a la que tienen ahora. Tampoco ven igual a Joon, aunque en este caso creo que la impresión es cambiante. Lo decía Íñigo ayer: “A cada rato pienso algo diferente”. Quili, sin embargo, no hace sino reafirmase en que no lo pilla y mantiene las distancias con él.

Aparte de cerrarse el oasis, esta noche pueden terminar frustrados si al final no nominan, como parece que sugirieron en la primera gala. Ayer casi todos hacían sus conjeturas o adelantaban sus intenciones a la hora de nominar. Si hacemos caso de la reunión tenida en torno a la pajarera con el fin de planear una estrategia para la primera prueba semanal, diríamos que a Íñigo, Edurne, Patricia, Jonay, José Manuel, Almudena y Lorena se les une Joon. Aunque escuchándole hablar esa misma mañana con Aroa parecería más cercano al grupo formado en torno a esta. Según el español de ascendencia coreana y japonesa, Patricia es su objetivo en las nominaciones.

Dos apuntes más. En mi último escrito adelanté que los “pájaros” planeaban ponerse de acuerdo por si esta noche tienen que elegir a dos compañeros que les sustituyan en la pajarera. Almudena y Patricia contemplan la posibilidad de que vuelvan a pedir voluntarios, en cuyo caso se presentarían juntas. Solo les interesa si pueden estar una junto a la otra. Íñigo y Edurne intentaron quitarles la idea porque “es mucho más difícil de lo que parece”. En realidad, no piensan que puedan aguantar, especialmente Patricia.

Llevo días pensando en Paula y su fe. Más bien dudando, líbreme el señor de toda culpa. Pero es que a veces no parece tan beata como nos ha hecho creer. Volvieron mis dudas el martes en GH: La casa en directo, cuando me pareció que no era capaz de seguir a Jorge Javier recitando la letra de una canción de misa, según parece. ¿Es Paula tan católica, apostólica y romana como hace ver? ¿O nos está engañando un poco? Luego abandono mis dudas cuando la escucho hablar de los misterios y las oraciones que comportan. Pero no me quito la idea de que hay algo un poco raro ahí.

Los concursantes uno a uno

Aroa: Convencida de que es la última Coca-cola del desierto, Aroa se ha convertido en protagonista en los primeros días de convivencia, algo de lo que puede estar más satisfecha. Creo que con ella no nos vamos a aburrir, aunque corre el riesgo de provocar fatiga en los espectadores.

Desirée: Sin su amiga Rocío pierde fuelle. No se está diciendo, pero la veo más desubicada que otros a quienes no paran de señalar por esto mismo. De momento no ha tenido ni una mala palabra ni (casi) una buena acción.

Rocío: Es la amiga graciosa y una fábrica de memes. Compensa la escasez de conocimiento (ha confesado que no le gusta pensar) con su simpatía. Se puede echar a perder en cuanto las señales desde plató le indiquen que hacen gracia sus patochadas.

Jonay: Acusa a Paula de haberse equivocado de programa, pero creo que es él quien no sabe dónde está. Le veo más encaje en un campamento imponiendo manu militari sus normas de comportamiento. Critica lo que él hace y, seré sincero, es el único que me desagrada.

Belén: Su verbo atropellado ilustra perfectamente lo que aparenta ser una mente igualmente atropellada. A pesar de que Rocío es la graciosa oficial, a mí es Belén la que me hace gracia casi siempre. Tengo la sensación de las que puede armar muy gordas sin darse apenas cuenta.

Diego: Lleva una semana agazapado, cubierto por Jonay y José Manuel. Los tres parecen haberse prometido protección y a veces me parecen la misma persona con aspecto y comportamientos diferentes. Diego sería el

Paula: Veo en esta concursante una pátina de artificiosidad que me hace tener mucha prevención con ella. No es ya que sea realmente tan beata como hace ver, sino que sus crisis nerviosas y sus llantos me parecen oportunamente forzados.

Quili: Compite con Diego en energía poco intensa. No son, precisamente, personas luminosas. El lado oscuro de Quili provoca que le tenga en cuarentena, como a su amiga Paula. Hay algo en él que no termino de descifrar y eso me inquieta.

Mamadou: Tengo cierta convicción de que no va a ser el mueble que prometía los primeros días. Como dije ayer, empieza a despertar y le veo capaz de robar el corazón de la audiencia a poco que se relacione un poco más. Tal vez necesite encontrar alguien en que apoyarse.

Lorena: Es la nada sólida. Inodora, insípida e incolora, como el agua. Aunque tal vez menos clara que esta y es porque le cuesta articular palabra. También es cierto que cuando lo hace no merece tampoco mucho la pena.

Raúl: De momento no está dando ningún paso en falso. Es un concursante controlador, capaz de medir sus movimientos con tiento y sigilo. Con poco dice más de lo que parece y no necesita tener verborrea para resultar firme y convencido de lo que hace. Uno de los más interesantes del grupo.

Almudena: De momento me parece un quiero y no puedo. Creo que le gustaría ser arrolladora como Aroa o punzante como Patricia. Pero no le sale. Si nada cambia podría llegar a parecerme un error de casting.

Sofía: Como dije al principio, al haberla visto menos que a los habitantes de la casa fetén, la de verdad, me resulta más complicado sacar conclusiones. En todo caso, mis esperanzas están puestas en ella más que en su novia Noah.

Noah: Me parece demasiado dependiente de su novia Sofía y la menos interesante entre ambas, como ya dije. Pero, ¡ojo! aún puede sorprendernos.

Patricia: Me sorprende su capacidad para contemporizar tras tener un fuerte encontronazo con un compañero. Su principal conflicto ha sido con Aroa y ambas han podido hablar como si nada al poco rato de estar tirándose los trastos a la cabeza.

José Manuel: Le pasa un poco como a Aroa, se considera un concursante de primera. Sucede que, a diferencia de esta, no lo es. Lo dijo todo entrando en la casa con la banda de Míster España, certamen suficientemente devaluado como para ir exhibiéndolo.

Edurne: Al igual que pasa con el oasis, la pajarera impide conocer plenamente a los concursantes. Edurne es flexible y lo que piensa hoy no la compromete para lo que pueda pensar mañana. Es prudente y comedida, a pesar de su apariencia expansiva.

Íñigo: Bajo su apariencia de tener todo bajo control y desenvolverse en todo momento con gran seguridad puede esconder muchas dudas y algún complejo. Se pavonea como un pavo real, pero se me vislumbra que pueda ser más bien un indefenso gorrión (por seguir hablando de pájaros)

Joon: Los reparos que tienen hacia Joon no solo están provocados por su naturaleza introspectiva, su carácter antisocial o su capacidad de vacilarles sin que se note. También es porque ganó Uno de GH20, no se olvide.

Cristian: De Cristian, como pasa con Joon, he hablado mucho en las semanas precedentes, por lo que prefiero decir algo no expresado antes. Igual sorprendo si afirmo que me está pareciendo menos personaje y más real. Igual no necesita esfuerzo alguno para ser visto como un buen chico.

Veremos cuanto tiempo ha de transcurrir para que me desdiga de lo dicho.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una fiesta largamente esperada. Hay gala y aunque poco sabemos de lo que pueda suceder me parece todo muy prometedor.

Me pareció muy bonito el momento en que Patricia lloraba al echar de menos a sus hijas y era consolada por Desirée y Mamadou. Especialmente este último, de quien por fin pudimos ver algo aparte del peine enganchado en su pelo.

Como pasa habitualmente, ya empiezan algunos a sacar las cosas de quicio sobre cosas dichas por algunos concursantes. Un comentario de Raúl sobre sus trastadas siendo adolescente o una broma de Quili riendo con Aroa son motivo para que algunos pidan la expulsión inmediata de ambos. A ver si nos aclaramos, ¿queremos que se muestren tal cual son y con naturalidad o que estén cohibidos evitando decir algo inconveniente? Si nos grabaran las veinticuatro horas todos mereceríamos ser cancelados. Un poquito de sensatez, no pido más.

En el vídeo de hoy hablo de cómo el efecto Mandela ha llegado a Gran Hermano. En este caso sobre su sintonía, entre otras cosas.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]