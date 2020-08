Marta López Álamo hace frente a los memes que genera con Kiko Matamoros: "Me parto de risa"

"No voy a ir a ningún plató ni voy a hacer una entrevista ni quiero hacer ninguna aparición ni presentación televisiva . Lo único que hago es defenderme de lo ataques", ha dicho Marta en 'Sálvame'.

Marta se pronuncia sobre los memes que causa con Kiko Matamoros

'Sálvame' recogía en un vídeo lo que se estaba comentando sobre ellos y Marta se lo tomaba con muy buen humor. "Me hace gracia. La verdad es que yo me meo de risa con el vídeo. Esto tiene toda una explicación. Kiko en los photocalls o en la televisión se desenvuelve y yo no; pasa lo contrario en las redes sociales", decía.