¡Buenos días! Parece que la casa se ha llenado de primeras veces y en tan solo una semana de concurso ya hemos vivido los primeros enfrentamientos y los primeros acercamientos entre los concursantes. Porque viviendo con 16 desconocidos puede pasar de todo. Como que te reencuentres con tu hermana y surjan los conflictos, o que te enamores, como les ha pasado a Elena y Alberto. La parejita ha dado rienda suelta a su amor y no solo nos han sorprendido con el primer beso si no que... ¡ha habido edredoning! Hay quién dentro de la casa no se lo cree y los tacha de "carpetazo", pero ellos siguen mostrando su amor por todos los rincones de la casa.

Además, hemos tenido la primera activación del pulsador y el primer careo. Álvaro registró el que cree que es el secreto de Colchero: que se enganchó a comer estropajos. Tras verse las caras para confirmarlo, Álvaro decidió no jugársela y mantener su esfera a buen recaudo por si acaso. Nos quedamos con las ganas de saber si era verdad o no, pero así es el juego. A seguir intentándolo. Pero eso no es todo. La expulsión está a la vuelta de la esquina y ayer descubrimos al primer salvado: ¡Alatzne! y los posicionamientos tras los nominados.

Nos conectamos ya a la señal 24 horas para ver cómo empieza la semana en 'La casa de los secretos'. ¡Vamos!