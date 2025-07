Laura Ceballo 22 JUL 2025 - 00:56h.

La angustia de Sebas le lleva a trazar un plan con el que confirma sus temidas sospechas: su hija Gema está siendo acosada

El próximo capítulo de 'Desaparecidos' llega cargado de novedades. En primer lugar, el equipo recibirá un nuevo caso a resolver: la desaparición de Nader Boucemi, un joven iraní que llegó a España vía Turquía. A ella se suma la desaparación de otro joven, en este caso hijo de un miembro del Gobierno de Hungría.

Además, Azhar logra contactar con Lila, un avance absolutamente necesario, pero de primeras no consigue la reacción que esperaba: "Déjame en paz. No vuelvas a llamarme", le dice. Eso sí, no se dará por vencida: "Necesito tu ayuda".

Por otro lado, la policía sufrirá una situación complicada en plena calle al caer el sol. Y es que hay alguien que está siguiéndola. "¡Quieto!", le dice al darse la vuelta tras sentirle demasiado cerca. "Las manos donde pueda verlas, soy policía y voy armada. ¿Qué quieres?".

Por su parte, Sebas continúa avanzando en la investigación del acosador de su hija Gema con la ayuda de Miguel. Se llama Fede, tiene 32 años y hay varios perfiles en redes. Todo esto y mucho más, en el próximo capítulo de 'Desaparecidos'.