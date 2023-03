Gabriela Arrocet desvela por qué no quiso conocer a Carmen Borrego y Terelu Campos

Jonan Wiergo ha preguntado a Gabriela Arrocet por el romance de su padre con María Teresa Campos

Gabriela Arrocet ha respondido por fin a la gran pregunta. ¿Por qué no quiso conocer a Carmen Borrego y a Terelu Campos? "Me propusieron hace un almuerzo con mi padre, reencontrarme con él, conocer a María Teresa Campos, que solo la conocía por teléfono y conocer a las hijas de María Teresa. Yo anteriormente había visto un vídeo de navidades en el que Terelu le decía a su madre: ‘vete a la mierda, vete a comerte una porra", le contaba la concursante a Jonan Wiergo.

"Cuando vi eso dije: 'yo a estas no las quiero conocer'. Entonces dice, vale voy al restaurante pero no quiero que estén presentes las hijas de María Teresa. También por cosas que me molestaron personales. No me gustan las personas consumistas, que están todo el día comiendo…yo soy como más minimal", explicaba.

"Eso, más la falta de respeto a su madre, dije, no quiero conocerlas. Luego llegaron a España y empezaron a hablar mal de mí. Así empezaron los ataques. Me gustaría conocerlas para mirarlas cara a cara y a ver si me pueden decir todo lo que han dicho malo de mí en la cara", le contaba más tarde a Raquel Arias.

El hijo de Gabriela habló sin tapujos sobre este asunto en 'Sálvame'. "Me parece mal que no os haya querido conocer. Le pregunté el motivo y me dijo que no le gustaba cómo erais en televisión, que no había otra razón", aseguró a la hijas de María Teresa.

Gabriela tampoco tuvo tapujos en hablar sobre María Teresa Campos: "Tengo los mejores recuerdos de ella, una mujer inteligente, divertida, buena para conversar, una gran comunicadora. Yo tengo las mejores palabras para ella, siempre se comportó muy bien conmigo, no tengo nada que decir de ella, puras cosas buenas", asegura.

