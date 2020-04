Antonio Pavón : "Ana María se ha dado cuenta de que Rocío hace cosas detrás de las cámaras"

En respuesta, Antonio ha defendido el comportamiento de Ana María con Rocío Flores. "Ana María es una persona excelente, muy justa, que no se va a inclinar a un sitio u otro. Ella no tiene por qué pelearse porque yo siempre la he tratado como un caballero. También ha visto que Rocío, que es una niña mimada y muy maleducada, hace cosas detrás de las cámaras", decía el exconcursante.