La prueba de apnea, una cuestión de resistencia: las mejores y peores marcas de tiempo en la historia de 'Supervivientes'

La apnea: una prueba donde gana el superviviente con más resistencia, no el más fuerte

Chelo García Cortés participó en 'Supervivientes 2019' y lo dio todo en las pruebas . Pero muchas de ellas requerían más esfuerzo físico del que podía tener, así que muchos no la consideraban rival. Sin embargo, en la prueba de apnea sorprendió a todos (incluso ella misma se sorprendió) ganándola . Un claro ejemplo de que es una prueba de resistencia y no de fuerza.

Chelo ganadora de la apnea!!! Yo al final me hago fan de poster de esta mujer eh!!! Voy avisando!!!! #SVGala2 pic.twitter.com/AtoOtyDeB2

Las apneas de unos pocos segundos

La apnea no es para nada una prueba sencilla. No solo hay que tener buenos pulmones sino que requiere de concentración y, sobre todo, de no tenerle miedo a estar bajo el mar.