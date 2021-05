Máxima tensión entre Rocío Flores y Dakota Tárraga: "No voy a entrar en su rol"

La nueva concursante de 'Solos' hacía una valoración que no gustaba nada a la hijastra de la superviviente, así que respondía a su opinión con un comentario que hizo que Dakota saltase. "No voy a contestar porque es entrar en su rol ", había expresado Rocío Flores.

Dakota arremetió contra Rocío Flores

"Me toca la moral, se me ha tratado como una p*** basura. No puede ser respeto para unos sí y para otros no", se quejó considerando que a Ro Flores se la trata mejor "por ser hija de".