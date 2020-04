La propuesta de Elena que hace que a Hugo se le salten las lágrimas: "Te ofrezco mi casa para que te quedes a dormir con el niño cuando salgas"

Hugo Sierra se emociona

Elena le ha reconocido que se ha “asustado” al verlo tan de capa caída y Hugo le ha hecho ver que no tenía de qué preocuparse: “Mi manera de sobrellevar estos momentos es evadirme”. Además, Hugo ha reconocido que desde hace dos semanas extraña mucho a su hijo y que no puede parar de pensarlo: “No quiero televisarlo pero me mortifica no acordarme de su cara, pero sí me acuerdo de sus pies”.