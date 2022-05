Ignacio de Borbón no encuentra su lugar en 'Supervivientes 2022' y vuelve a ser cuestionado por sus compañeros

Ignacio de Borbón no consigue hacer buenas migas con el resto de supervivientes. Al primo del Rey se le está atragantando la convivencia con sus compañeros y por más que lo intenta, no logra encajar en el grupo. Durante los primeros días de reality, el benjamín de la edición tuvo serios problemas con Alejandro y Ainhoa. Ignacio reprochaba a sus compañeros la forma que tenían de hablarle y que no se tomaran en serio sus propuestas.