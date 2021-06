"¿Siempre que hablo yo tienes que hablar tú?" -le recriminaba Alexia a Marta después de un reproche de ésta. "Hablo en todos los vídeos y no me vas a dar lecciones tú de cómo tengo que hacer mi trabajo" -respondió Marta. "No te hagas la víctima", continuaba Alexia.

Alexia: "No tengo fijación con Alejandro"

¿Tiene algo Alexia contra Alejandro? Según la colaboradora no: "Le conozco de cinco días y opino de un concurso igual que se ha opinado de mi. No me llames obsesionada porque no tengo ninguna obsesión con Alejandro", respondió molesta con su defensor.