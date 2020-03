Violeta estalla ante quienes la acusan de haberse inventado que tiene síntomas del coronavirus: "No voy a ser tan tonta, basta ya"

La colaboradora de televisión, a través de Instagram stories, lo calificaba de "asqueroso, repugnante y deleznable" que alguien pudiese levantar tal acusación. Violeta volvía a explicar lo que había sucedido: "Yo dije ya desde el lunes, cuando Fabio empezó a tener unas décimas de fiebre, que no sabía cómo actuar porque me entró un ataque de ansiedad pensando que podíamos tenerlo . Probablemente lo hayamos tenido", relataba.

Pero Violeta recalcaba que ni ella ni Fabio se han hecho las pruebas del covid-19: "He hablado con médicos y enfermeros, amigos y familiares míos, y lo que me han dicho es 'Violeta no te van a hacer el test porque no se lo están haciendo a nadie a no ser que estén graves o sean sanitarios. Con lo cual no voy a hacer el gilipollas cuando hay gente que lo necesita más", señalaba.