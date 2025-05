El presentador de 'Vamos a ver' ha estallado al conocer más detalles de las condiciones carcelarias de presos como Ana Julia Quezada o Miguel Carcaño

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, visitaba el plató de 'Vamos a ver' este jueves para lanzar un mensaje muy importante que debe llegar a las altas esferas. Y es que, tras confesar que ha pasado ocho años "con miedo", ha entendido que tiene que remangarse y ponerse manos a la obra para luchar por sus derechos, algo que supo viendo a los padres de Marta del Castillo:

"Me di cuenta del trabajo ingente que ellos llevan haciendo años, me di cuenta que es muy importante, desde el respeto y la educación, salir a posicionarse y decir qué nos pasa porque si no, nadie lo sabe. Si la víctima no vence el miedo y no dice dónde la dañan, se va a seguir desprotegiendo y dañando".

Tras conocer que Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, podría tener un teléfono móvil en prisión y que podría participar en un documental, Patricia Ramírez denunció la situación pero no obtuvo resultados, motivo por el que decidió acudir a los medios de comunicación para dar luz a un asunto que no estaba tratando como debía:

"¿Esto es justo para mi hijo? La fiscal tenía que haber actuado y no estar yo con una abogada o darme una serie de explicaciones mínimo, aunque sea para explicármelo".

Por si todo esto fuese poco, hace algunas semanas una presa que había compartido celda con Ana Julia se ponía en contacto con Patricia para contarle que la asesina de Gabriel Cruz había verbalizado delante de ella que "iba a matar a la madre del niño por haberle jodido el documental". Ante estas palabras, Patricia confesaba en 'Vamos a ver' sentir mucho miedo: "No le tengo miedo a esa persona, lo que le tengo es pánico. Sé de lo que es capaz porque ya lo ha hecho, ya me ha hecho daño quitándome a mi 'nano".

Joaquín Prat alza la voz por los derechos de las víctimas

Los beneficios penitenciarios de los asesinos juzgados como son Ana Julia Quezada y Miguel Carcaño han hecho explotar al presentador de 'Vamos a ver'. Para Prat es inadmisible que asesinos como estos dos disfruten de un trabajo y un sueldo mientras siguen sin pagar las penas impuestas por sus crímenes:

"¿Y los derechos de las víctimas quién los salvaguarda? ¿Los derechos son para esta gentuza de mierda? A esta gente les pagan un sueldo y no satisfacen la responsabilidad civil porque no llegan al mínimo para que se les pueda intervenir la cuenta. Miguel Carcaño debe 340.000 euros a una familia por haber matado a su hija y 16 años no solo no ha pagado ni un pavo, si no que tampoco ha dicho dónde tiró el sueldo. Lo mismo que a esta tiparraca (Ana Julia Quezada) que no ha pagado ni un chavo a los padres de Gabriel mientras ella tiene en prisión hasta un móvil. ¿Hasta cuándo va a seguir esto así? ¡Estamos ya hartos! Ahí tienes a 'Nanysex', un violador de bebés paseándose por las calles de España, seguro que este tío está reinsertado en la sociedad".