Telecinco.es 05 JUN 2025 - 08:22h.

El 'efecto perspectiva' se refiere a los cambios en la conciencia de muchos astronautas después de observar la Tierra por primera vez desde su órbita: todos los detalles

Los objetos personales que acompañaron a Jesús Calleja en su viaje espacial

Compartir







Durante el programa 'Calleja en el espacio: Misión cumplida' emitido en Cuatro, Miguel López Alegría, el primer español en salir al espacio, ha explicado en su entrevista ante Jesús Calleja un curioso fenómeno que, quizás, pocos conocíamos hasta entonces. Y es que la sensación de ver la Tierra, de tener una sensibilidad y mentalidad más abierta y tolerante es algo que "hay que experimentar".

"De día no sé, pero por la noche se ve un fenómeno que no es el fin de la atmósfera, pero se parece. Ahí te das cuenta de lo pequeño que es la película que nos protege de todo lo que hay ahí", ha contado el astronauta en 'Calleja en el espacio: Misión cumplida', explicando así algo que quizás muchos no percibimos por el hecho de no haber experimentado eso pero que, al vivirlo de primera mano, nos ha puesto la piel de gallina tras confesarlo.

"No vas a poder conectar con esa película. Es como un universo aparte", señala Miguel López Alegría. Hay que recordar que la expresión 'efecto perspectiva' se puso de moda después de los primeros viajes espaciales, y hace mención a los cambios en la conciencia de muchos astronautas después de observar la Tierra por primera vez desde su órbita, o desde la luna. Pues bien, es a eso mismo a lo que Miguel López Alegría se ha referido durante el programa emitido en Cuatro y con Jesús Calleja como protagonista.

"Es esencial para sobrevivir"

Por otro lado, Markus Kissler-Patig, jefe del departamento de Ciencia y Operaciones, refrenda las palabras del astronauta subrayando lo siguiente: "Dejar la Tierra y vernos desde fuera nos da una perspectiva diferente y nos ayuda en el sentido de que de repente vemos lo frágil que es la Tierra, cuando ves la Tierra desde fuera. Es completamente esencial para que sobrevivamos".