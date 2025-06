Miguel Salazar Madrid, 09 JUN 2025 - 18:35h.

Andrea Herrero, reportera del programa, aclara con pruebas el tenso encuentro que tuvo con Carlo Costanzia

Carlo Costanzia aclara en '¡De Viernes!' su encontronazo con una reportera: "Grabé porque sabía lo que podía pasar"

Compartir







Andrea Herrero, reportera de 'Tardear', ha aclarado en directo su polémica con Carlo Costanzia, con el que tuvo un tenso encuentro a la salida de los Tribunales de Turín cuando se conoció la condena de sus dos hijos de 12 y 8 años de cárcel por un intento de homicidio a un joven en 2024. El aristócrata aseguró que la iba "a denunciar" porque, según explicó en '¡De Viernes!', era "ilegal" que grabase en los juzgados.

La periodista aseguró en directo que la actitud del aristócrata había sido "violenta", lo que generó la sorpresa en él. Ahora, Andrea Herrero ha contado qué ocurrió realmente en aquél momento. "Intentó en primer lugar que dejase de grabar, no quería que la prensa española estuviese presente ese día", aclara. Según explica la periodista, era totalemente legítima la grabación en las afueras de los juzgados de Turín. Donde estaba prohibida era en el interior de las salas, algo que en ningún momento hicieron ni ella ni el cámara que la acompañaba.

"Podíamos hacer nuestro trabajo"

"Le pregunté que cómo estaba y se da cuenta de que es una periodista española. A la italiana no le dijo nada", relata Herrero. "Se comportó de manera violenta, que no es que me agreda", apostilla. Andrea Herrero aclara que el equipo del programa trasladado a Turín estaba "acreditado". "Podíamos hacer nuestro trabajo", explica.

No solamente tenían la acreditación. Andrea Herrero cuenta que, además, tenían el visto bueno del personal de seguridad que trabajaba en los juzgados italianos "Cuando estábamos en la puerta vuelvo al vigilante y me dice que sí puedo estar, que no me preocupe", señala. Las palabras del italiano se contraponen así con lo que confirma la ley que él mismo compartió en directo y que ahora desmonta la propia reportera a la que habría increpado. "Sé que para él es duro, pero estaba informando. Mi trabajo es preguntar cómo había ido", concluye como podemos ver en el vídeo superior a este artículo.