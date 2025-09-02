Conoce a los bailarines que formarán parte de esta segunda edición del programa

Listado oficial de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'

'Bailando con las estrellas' está a punto de empezar, con rostros muy conocidos entre sus concursantes que quieren darlo todo encima del escenario y, que formaran pareja con grandes bailarines a los que ya puedes conocer: esta es la lista oficial.

DAVID DÍAZ

David participó en la primera edición de Bailando con las estrellas y compuso una pareja increíble con Jonan Wiergo.

Se ha formado desde pequeño en diversas escuelas nacionales. Es subcampeón de España adulto latino en categoría absoluta llegando a ser el 24 del mundo, semifinalista Copa del Mundo y de Europa 2022 y 2023.

A lo largo de su carrera profesional ha competido en Grandes Premios Internacionales como Rusia, Turquía, Tailandia o Canadá.

GEMMA DOMÍNGUEZ

Bailarina de origen valenciano. Especialista en categoría estándar con amplia formación. Ha competido muchos años con Edgar, otro de los maestros del programa, consiguiendo nueve títulos de campeona de España junto a él.

Es deportista de alto rendimiento y de élite es miembro del equipo nacional del equipo de baile deportivo. Premiados en los International y World Opens. 2º puesto en el Mundial de Portugal y 25º en el ranking mundial.

EDGAR SZTUCE

Edgar es polaco, pero lleva años afincado en Valencia. Pareja artística de Gemma, han triunfado juntos en competiciones de bailes de salón por todo el mundo.

Ocupa el puesto 20 del ránking mundial de estándar y ha sido 12 veces campeón en Polonia. Nueve veces campeón de España junto a Gemma y es miembro del equipo nacional.

En 2020 se proclamaron campeones absolutos de baile deportivo en las modalidades "10 bailes y estándar".

MARTA BLANCO

Bailarina profesional de baile deportivo de competición latino. Domina otros estilos sin dificultad: contemporáneo, urbano, partnering y acrobacia en pareja (portés).

Ha sido representante de España en europeos y mundiales sub 21 de la máxima categoría en baile deportivo (A Internacional, Adulto 1). En su paso por la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’ llegó hasta la final junto a Bruno.

MAX STRYJSKI

Nació en Canadá, de familia polaca y estudió en Londres. Tiene 23 años y compite desde los 14 como profesional en diversos estilos de bailes de salón. Sigue compitiendo, pero para ser maestro en esta edición de Bailando con las Estrellas se pierde el final de la temporada de competición de 2025.

Ha participado en Campeonatos del Mundo y Europeos en las modalidades de Baile Latino, Estándar y 10 Bailes.

PAULA LASTRA

Bailarina profesional, malagueña de origen, practica ballet y rítmica desde los 4 años. Su recorrido ha sido más televisivo que de competición.

Ha pasado por Fama y otros programas como A bailar o Got Talent. También en la gira de Il Divo.

En la primera temporada de Bailando con las Estrellas fue la pareja de baile de Pinto.

RUBÉN RODRÍGUEZ

Rubén domina los bailes latinos y los estándares y tiene experiencia en eventos de danza de todo tipo. Participó junto a Carlota Boza en la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’.

Más de 25 años de experiencia en el mundo del entretenimiento, competiciones de baile deportivo, coreógrafo y juez de baile. Ha participado como bailarín en las giras de Strictly Come Dancing de 2023 y 2024.

INÉS MIÑANA

Tiene 27 años y es de un pueblo del interior de Valencia. Desde los 8 a los 25 se dedicó a la competición de bailes de salón. Experta en los estándar y latinos ha representado a España en mundiales y competiciones internacionales.

Empezó en la categoría Junior siendo campeona en 2006. Como representante del equipo nacional ha conseguido distintos puestos en las modalidades de Latino y 10 bailes.

Junto a Pelayo Díaz participó en 2018 en la edición de ‘Bailando con las estrellas’ de TVE que ganó Bustamante.

ÁLVARO CUENCA

Baila desde que era un niño. Ha sido campeón en la Comunidad Valenciana y dio el salto al teatro y el canto tras su paso por el baile deportivo y de competición. Consiguió ser finalista del Campeonato de España de Baile Deportivo con 16 años.

Su fuerte el clásico, el jazz, flamenco y hasta sobre tacones. En los escenarios de Madrid le hemos visto en varios musicales, el último: Chicago.

Formó pareja artística con Mala Rodríguez en la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’.

SARA ORRIOLS

Tiene 27 años y lleva once en el circuito de competición profesional. Está especializada en baile deportivo, ritmos latinos, comercial, lírico… También trabaja como profesora de parejas y solistas de competición, así que tiene paciencia para la enseñanza.

En TVE apareció en The Dancer en 2021 y en el videoclip de Dua Lipa de su tema Physical.

ABEL GIL

Bailarín profesional de los diez bailes latinos y estándar. Finalista en todos los campeonatos españoles de los diez bailes y larga carrera deportiva. Formado en comedia musical, jazz, ballet clásico y contemporáneo.

Especializado en bailes de pareja y portés, hace bolos internacionales de todo tipo. Ha participado en Top Dance de 2016 y en ‘Bailando con las estrellas’ junto a Gemma Mengual en 2018.

MARÍA MONEDERO

María es una bailarina profesional que ha pasado toda su vida en competiciones de bailes latinos y estándar. Teniendo la categoría A en Baile Deportivo y de Competición.

Campeona de España 2017 en modalidad estándar y 10 bailes. Retirada de la competición profesional ejerce como profesora de baile en Valencia. Tiene experiencia también como profesora de infantil, acostumbrada a necesidades especiales, y le encantan los retos.

GENÍS BETRIAN

Genís es un bailarín profesional de baile deportivo con 20 años de carrera. Domina estándar y latinos. Subcampeón de España 2024 en modalidad estándar y Top 16 del mundo en la modalidad 10 bailes.

Tiene experiencia como profesor y coreógrafo en distintas escuelas, shows y espectáculos. Premiado en numerosas ocasiones como campeón de España y en competiciones internacionales en los últimos años.

En televisión ha participado en Bamboleo, uno de los programas con presencia de baile de la televisión gallega.