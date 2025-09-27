La divertida regañina de Abel Gil a Bárbara Rey: "Ella ha hecho siempre lo que ha querido"

En una divertida entrevista la artista hace un balance sobre su paso por 'Bailando con las estrellas': sus aciertos, dificultades y complicidades con su maestro

Además, Pepe Navarro desvela el motivo más personal de su participación en 'Bailando con las estrellas': "Mis hijos"

La alfombra roja del estreno en Madrid del musical 'Cabaret: en el Kit Kat Club' fue una pasarela glamorosa, repleta de flashes, saludos y rostros conocidos del panorama artístico. Entre ellos, destacó la presencia de Bárbara Rey, radiante y sonriente, flanqueada por su maestro de baile en el concurso, Abel Gil.

Fue en ese ambiente de glamour donde surgió uno de los momentos más simpáticos de la velada: al preguntarle qué le gustaría bailar en el concurso, Abel Gil se atrevió a responder: “¿Yo? Contigo todo”. Bárbara, entre risas, añadió: “La lambada no estaría mal, y me gusta el cha cha chá y me gusta la rumba”, y acompañó sus palabras con una imitación juguetona de mover las caderas.

Bárbara no ocultó su satisfacción por el vínculo con Abel: “Maravilloso, es una suerte”, dijo. Él, no menos efusivo, le devolvió el halago: “Es un regalo de la vida trabajar con ella”, dijo pero también la regañó: "Ella ha hecho siempre lo que ha querido, y ahora hay que seguir una coreo". ¡Dale play al vídeo para ver el divertido momento entre maestro y concursante!

Inma Casal y Pelayo Díaz cuentan sus objetivos como jurados en Bailando con las estrellas: "No todo es técnica"

No todo se trata de la experiencia de los concursantes, sino también, de ser valorados. Esta nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' cuenta con dos incorporaciones de lujo a su mesa de jurados. Inma Casal, periodista con una trayectoria reconocida en la televisión pública, aporta su mirada crítica y elegante, mientras que Pelayo Díaz, referente de la moda y las redes sociales, promete romper moldes con su estilo fresco y atrevido.

En exclusiva para esta web, ambos nos adelantaron cómo entienden su papel en el concurso. Inma apuesta por la emoción y la capacidad de transmitir en pantalla, mientras que Pelayo, tras bromear con valorar los estilismos, se sinceró y agregó que para él lo más importante será la entrega, el esfuerzo y, sobre todo, que los concursantes se diviertan. ¡Dale play al vídeo para escuchar a los jurados!

Del respeto al miedo: así hablan los concursantes de su rival más fuerte en 'Bailando con las Estrellas'

La alfombra naranja de FestVal de Vitoria-Gasteiz se convirtió en un confesionario donde los concursantes de 'Bailando con las Estrellas' revelaron sus cartas. Y todas apuntan en la misma dirección. Las declaraciones no pudieron ser más claras. Hay un concursante al que todos miran de reojo. Y es que cuando medio plató coincide en señalar al mismo nombre, algo sabrá hacer bien este hombre. ¡Dale play al vídeo para descubrir quién es el rival más temido!