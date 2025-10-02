Ana Rosa Quintana: "El Gobierno ofrece molinos de viento como si fueran gigantes frente a la amenaza rusa"

'El Programa de Ana Rosa' ha empezado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre los Presupuestos Generales del Estado: "Estoy muy de acuerdo con Pedro Sánchez"

Compartir







Un día más, Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa con su ya famoso editorial. La presentadora ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras su postura en la cumbre de Copenhague y la decisión de enviar un buque de guerra a Gaza.

"Buenos días. Algo huele a propaganda en Dinamarca. Nuestro presidente ha decidido desmarcarse del resto de socios europeos en la cumbre de Copenhague. Con Putin acechando la paz del continente, los líderes europeos proponen incrementar el gasto en Defensa. Sánchez se desmarca y trata de colar la lucha contra el cambio climático como gasto en Defensa, como si los coches eléctricos nos protegieran de los drones rusos. Eso sí, cuando viene una dana o un incendio recurre al 'si quieren ayuda, que la pidan'", ha arrancado.

Ana Rosa: "La propaganda se ha ido a pique y el Gobierno está a la deriva flotando entre escándalos"

La presentadora ha continuado sobre la política exterior de España frente a la europea: "Los países del Este y el Norte de Europa nos están pidiendo ayuda, incluida la primera ministra danesa, socialdemócrata, como Sánchez, y nuestro Gobierno es el único que se pone de perfil ofreciendo molinos de viento como si fueran gigantes para hacer frente a la amenaza rusa. Sin embargo, mandamos un buque de guerra a proteger una flotilla que está siendo interceptada por Israel. Una cortina de humo que han desmontado los socios de Sánchez. Sumar y Podemos exigen que un buque militar acompañe hasta Gaza a los barcos de la flotilla, pese a que se pueda provocar un conflicto bélico internacional en el que se vea envuelto España. Los abanderados del "No a la guerra" animan de esta manera a un navío con bandera española a entrar en las aguas de un país en guerra sin importar las consecuencias".

"Para colmo, el debate sobre el embargo a Israel se lleva al Parlamento el 7 de octubre, el día cuando se cumple el segundo aniversario de la masacre perpetrada por Hamás en Israel, una matanza de civiles que provocó esta guerra. Los ministros de Sánchez han pasado de animar de manera irresponsable a la flotilla a llegar a Gaza a pedirles responsabilidad para que no lleguen a Gaza. Una propaganda que ha quedado desmontada con la división entre los socios de "No a la guerra" pero enviemos un barco de guerra a la zona de exclusión marítima. La propaganda se ha ido a pique y el Gobierno está a la deriva flotando entre escándalos. ¿Y de qué hablamos aquí? De bulos, y fachas con toga. La primera ministra danesa avisa: "Es el momento más peligroso desde la II Guerra Mundial". ¿Y qué le responde Sánchez? Compremos paneles solares", ha finalizado antes de dar paso al programa.