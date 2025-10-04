Bárbara Rey y Abel Gil bailan chachachá en esta cuarta gala de 'Bailando con las estrellas' y sufren un contratiempo

Todas las actuaciones de la gala 4 de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Pese a que el inicio de Bárbara Rey en 'Bailando con las estrellas' dejó a público y expertos impresionados, lo cierto es que con el paso del tiempo las actuaciones de la vedette han ido, de algún modo, defraudando al jurado. Al menos eso es lo que le han dicho a la artista a través de sus valoraciones, semana a semana.

La de Totana escuchaba tras su tercera actuación cómo los jueces señalaban sus errores y le pedían más trabajo: "Nos puedes dar más. En la gala cuatro danos algo que digamos ¡Guau!, sé que puedes". Bárbara Rey ha tomado nota, pero reconoce que no le hace mucha gracia que algunos de sus compañeros señalen sus dotes para el baile.

Bárbara Rey y Abel Gil bailan chachachá

Para esta cuarta gala de 'Bailando con las estrellas', Bárbara Rey ha preparado durante toda la semana un chachachá junto a Abel Gil, su maestro de baile, y una persona que ya se ha convertido en un gran amigo para ella. Bárbara, que se crece ante las adversidades, ha demostrado una vez más que lo suyo va de serie y que el show corre por sus venas. La vedette nos ha regalado un gran show donde ¡ha enseñado pierna!

El contratiempo en la actuación de Bárbara Rey

Al llegar al escenario, Bárbara Rey se ha encontrado con un contratiempo que no ha dudado en señalar. Y es que en los ensayos, Abel y ella habían bailado con unas sillas y, al llegar a la pista de baile, había un sofá, lo que ha alterado un poco a la vedette y le ha puesto algo nerviosa. De hecho, como las sillas eran más bajas y el brazo del sofá más alto, le ha costado levantar tanto la pierna: "Es la primera vez que lo habíamos visto", señala.

El jurado valora la actuación de Bárbara Rey

El jurado considera que es mejor no contar el contratiempo que ha sufrido porque "se le da más importancia", pero Bárbara Rey no está de acuerdo, porque estos contratiempos alteran los tiempos del baile. Valoraciones dispares en la mesa del jurado a la hora de comentar el chachachá, aunque la mayoría de ellos coinciden en señalar que ha sido una actuación floja. Recibe un total de 30 puntos.