Fran Ramírez: "El directo que ofrece la TV no lo tiene nada más"

Rocío Belén Paleari 04 OCT 2025 - 12:30h.

El presentador de '¡Vaya Fama!' nos cuenta en una entrevista cómo vive este momento profesional

Además, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez nos revelan la fórmula del salseo: "Cuando le pasa algo a quien no te cae bien, te enganchas"

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez han llegado a la pantalla de Telecinco para ponerle picante al salseo de fin de semana. Hablamos con el periodista a propósito del desafío que significó encarar esta propuesta y reflexionó en esta charla sobre el rol de la TV en un contexto donde, con el auge de las redes sociales, da la sensación de que los famosos se encuentran más accesibles que nunca. “A mí me da mucha pena cuando dicen que la gente ya no ve tanto la tele”, lamentó.

Ramírez aseguró que la fuerza del medio tradicional sigue intacta: “Estamos ahí, al momento, es la gran fuerza que tiene la televisión”. De esta manera, resumió la apuesta del programa: ofrecer información fresca, contrastada y con el tono ágil que exige la actualidad del mundo celebrity. El reto de '¡Vaya Fama!' es grande. La televisión en abierto se enfrenta a una audiencia fragmentada que reparte su tiempo entre plataformas, podcasts y redes sociales.

También es importante destacar que, gracias a las redes sociales, el ecosistema de famosos se ha visto modificado. Hoy por hoy, existen grandes estrellas que se han forjado a raíz de conseguir miles de seguidores en distintas plataformas digitales. "Antes los famosos eran gente de la aristocracia, luego pasaron a convertirse en personajes más populares y ahora está evolucionando a que sea la gente de redes", aseguró el presentador. ¡Dale play al vídeo y descubre las declaraciones completas!

Una "dupla televisiva" con química

La complicidad entre Cristina Lasvignes y Fran Ramírez es uno de los ingredientes más importantes del programa. Ambos aportan miradas distintas pero complementarias sobre el mundo del corazón, y esa mezcla puede convertirse en el sello diferencial del formato.

Los presentadores reconocieron que hay ciertos ingredientes que un salseo tiene que incluir para ser de pata negra, destacando la sorpresa y la novedad como los principales. Por su parte, Ramírez también destaca el factor decisivo para quedarse enganchado: "Cuando algo pasa a alguien que no te cae bien". ¡Dale play al vídeo y descubre la receta completa para un salseo como la copa de un pino!