Lydia Lozano ofrece la última hora sobre el estado de salud de su marido y Carlo Costanzia Jr. responde en plató a las críticas tras su Scoop y valora cara a cara con Terelu Campos cuál es relación entre la colaboradora y Mar Flores, en ¡De Viernes!. Sonia Monroy se enfrentará en directo a Yola Berrocal tras romper 40 años de amistad y Oriana Marzoli analizará la ‘boda’ de Tony Spina y Marta Peñate y su relación con ambos.

Ante uno de los momentos más duros de su vida, Lydia Lozano será mañana una de las protagonistas de la nueva entrega de ¡De Viernes!, donde ofrecerá en directo la última hora sobre el estado de salud de su marido, Charly.

Tras su Scoop de la semana pasada, Carlo Costanzia Jr. se sienta en directo para reaccionar a las críticas recibidas y responder a todas las cuestiones surgidas tras la publicación de las memorias de su madre. Además, ofrecerá su versión sobre la supuesta tensión existente entre Terelu Campos, presente en plató, y Mar Flores y se referirá a la publicación en la portada de una revista de unas fotos de él junto a Alejandra Rubio y el bebé de ambos.

Oriana Marzoli analiza la boda de su expareja, Tony Spina y Marta Peñate en '¡De Viernes!'

Sonia Monroy, cuarta expulsada de ‘Supervivientes All Stars’, mantendrá un cara a cara en plató con Yola Berrocal, tras poner punto final a 40 años de amistad después de haberse sentido decepcionada y traicionada por el papel de su defensora en el plató del reality.

Oriana Marzoli también estará presente en directo para analizar la boda que han protagonizado en ‘Supervivientes All Stars’ su expareja, Tony Spina, y su enemiga Marta Peñate. ¿Qué piensa realmente de este enlace? ¿Cree que están realmente enamorados? Además, recordará cómo fue su relación sentimental con el italiano y sus mayores enfrentamientos con la exconcursante de ‘GH’.

Por último, el programa ofrecerá y analizará la última hora con imágenes inéditas de ‘Supervivientes All Stars’ con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Oriana Mazoli y José Antonio León.