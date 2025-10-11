Entre risas, confidencias y mucha química, los presentadores de 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez y Valeria Mazza se atrevieron a jugar al clásico "Quién es más probable que…"

Entre bromas y anécdotas, el dúo revela cómo se vive la magia —y los nervios— detrás del gran show de baile de Telecinco, ¡dale play!

Entre luces, ritmo y muchas risas, Jesús Vázquez y Valeria Mazza han demostrado que su complicidad va mucho más allá del plató. Los presentadores de 'Bailando con las estrellas' se atrevieron, en exclusiva para esta web, con un "Quién es más probable que…", y el resultado fue una sesión de confesiones, bromas y momentos que reflejan la buena sintonía entre ambos.

Te adelantamos que hubo mucho sentido del humor, piques cariñosos y más de una sorpresa. Porque cuando se trata de saber quién es más probable que se parta de risa en plena gala, que se entere antes de un cotilleo de backstage o que acabe bailando con un concursante… las respuestas dicen mucho de cómo son, dentro y fuera de cámara.

Entre pregunta y pregunta, los dos se fueron soltando anécdotas del programa y de su día a día en el set. Jesús no dudó en reírse de sí mismo al hablar de los nervios del directo, mientras que Valeria mostró su lado más cercano al confesar que no puede evitar animar y aconsejar a los participantes entre baile y baile.

Su química es evidente. Se interrumpen, se pican, se lanzan miradas cómplices y, sobre todo, se nota que disfrutan trabajando juntos. Lo mismo pueden estar hablando de los ensayos que de los rumores del backstage… porque, según ellos, “en la sala se dice de todo”.

Ambos coinciden en que lo más bonito del formato es ver la evolución de los concursantes y el ambiente que se crea detrás de las cámaras. Y aunque no siempre se ponen de acuerdo en quién tiene más carácter o quién baila mejor, lo que sí está claro es que Jesús y Valeria forman una de las parejas televisivas más divertidas y elegantes del momento.

Dale play al vídeo y descubre sus respuestas más espontáneas, sus confidencias entre bambalinas… y quién termina con la última palabra en este duelo de complicidad y risas.

Valeria Mazza y Jesús Vázquez prefieren presentar antes que bailar: "Lo hago fatal, pero me divierto"

Ambos han charlado en una entrevista exclusiva para esta web y no solo desvelan cómo afrontan esta nueva aventura televisiva, sino también cómo viven desde dentro el fenómeno.

“El año pasado me animé y bailé en el último programa, pero lo hago fatal”, cuenta entre risas Valeria. “Me encantó hacerlo”, añade. Ella será testigo del esfuerzo de los concursantes, que ya llevan semanas entregándose a los ensayos. “Admiro cómo semana a semana los concursantes van ensayando y haciendo nuevos bailes”, apunta, dejando claro que la evolución de los participantes será uno de los grandes atractivos del show.

Jesús, por su parte, reconoce que no se le caen los anillos a la hora de admitir sus debilidades. Cuando se le plantea qué le intimida más, si bailar o quedarse en blanco en directo, lo tiene claro: “Lo de quedarme en blanco me ha pasado muchas veces y de ese paso sé salir, hablando de bailes”, asegura con mucho sentido del humor. ¡Dale play al vídeo para descubrir todos los detalles del estreno!