La reflexión más sincera de Iago García antes de 'El último baile': "Yo soy mi mayor rival"

El actor se enfrenta a la gala más decisiva tras caer en la cuerda floja junto a Sara Escudero

En exclusiva para esta web, reflexiona sobre la presión, los nervios y el reto de bailar en directo, ¡dale play!

La tercera gala de 'Bailando con las estrellas' estuvo marcada por la tensión desde el minuto uno. Tras la eliminación de Pepe Navarro, la competición subió de nivel y cada coreografía se convirtió en una auténtica prueba de fuego. El jurado y el público lo tuvieron claro: algunos brillaron, otros quedaron rezagados. Entre estos últimos se encuentra Iago García, que junto a Sara Escudero tendrá que jugarse la permanencia en 'El último baile' este sábado.

Para el actor, que acumula una larga trayectoria en televisión y teatro, esta experiencia no solo es un desafío artístico, sino también personal. Acostumbrado a los focos y a los guiones, ahora se enfrenta a un reto muy distinto: bailar en directo, sin margen de error y con la presión de un jurado que no perdona los fallos.

Con él reflexionamos en exclusiva para esta web sobre cómo se adapta a un terreno nuevo, dónde siente realmente la competencia y qué supone bailar sabiendo que un solo paso en falso puede costarle la expulsión. No es casualidad. Su carrera le respalda como intérprete, pero el baile exige un nivel de disciplina distinto; en este formato, siempre está la duda de si el rival son los demás o uno mismo; y la sombra de los nervios —quedarse en blanco, perder el ritmo o no disfrutar sobre la pista— acecha a cada concursante.

En esa conversación, Iago deja entrever cómo está viviendo estas semanas de ensayo, esfuerzo y autocrítica, qué le preocupa de lo que viene y hasta qué punto este reto puede transformar no solo su paso por el programa, sino también su manera de enfrentarse al escenario.

¿Qué confesó realmente el actor? ¿Se siente preparado para darlo todo en El último baile o el nerviosismo podría jugarle una mala pasada? Dale al play y descúbrelo en este vídeo exclusivo.

