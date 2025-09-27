Anabel Pantoja, sobre su desempeño en 'Bailando...': "Se nota que no he bailado nunca, pero me pongo un 8"

La concursante reconoce las dificultades del programa y se autocalifica con un 8, mientras su maestro Álvaro Cuenca defiende que "lo que importa es el proceso"

El estreno de 'Cabaret: el musical en el Kit Kat Club' reunió ayer en Madrid a numerosas personalidades del mundo del espectáculo en una glamorosa alfombra roja. Entre los asistentes destacó la presencia de Anabel Pantoja, actual concursante de 'Bailando con las estrellas', quien acudió acompañada de su maestro de baile en el programa, Álvaro Cuenca.

El estreno del musical sirvió como escenario perfecto para que la sobrina de Isabel Pantoja hablase sobre su participación en el concurso de baile más popular de la televisión española.

En una entrevista con esta web, Anabel Pantoja se mostró reflexiva sobre su experiencia en 'Bailando con las estrellas', programa en el que semana tras semana enfrenta nuevos desafíos coreográficos junto a Álvaro Cuenca. La colaboradora televisiva no ocultó las dificultades que está encontrando en su paso por el formato.

"Para mí hay pasos y posturas muy complicados", reconoció Pantoja con sinceridad, evidenciando que el mundo del baile profesional le está planteando retos significativos. Esta honestidad contrasta con la determinación que muestra en cada gala, donde intenta superar sus limitaciones. ¡Dale play al vídeo para ver la entrevista completa!

La nota máxima: un 10 por disfrutar el proceso

La presencia de ambos en el estreno de 'Cabaret' no solo sirvió para disfrutar del espectáculo teatral, sino también para mostrar que su relación profesional trasciende los ensayos y las galas del programa.

Uno de los momentos más divertidos de la conversación llegó cuando se les preguntó sobre la nota que se pondrían por su desempeño en el programa. Álvaro Cuenca, sin dudarlo, respondió "un diez" y agregó que "lo que importa es el proceso". Su respuesta provocó la risa de su compañera de baile, quien decidió adoptar una postura más modesta.

Anabel estalló en risas y declaró: "Voy a ser un poco más modesta", puntuándose con un ocho. Esta diferencia de criterios entre maestro y alumna refleja la complicidad que han desarrollado durante las semanas de preparación y que se traduce en una química evidente sobre la pista de baile.

Con varias galas ya superadas, Anabel Pantoja continúa su aventura en 'Bailando con las estrellas' con la determinación de mejorar semana tras semana, consciente de sus limitaciones pero apoyada por un maestro que confía plenamente en sus posibilidades. ¡Dale play al vídeo para ver el divertido momento entre Anabel y Álvaro Cuenca!

