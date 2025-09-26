Nerea Rodríguez, sobre su experiencia en 'Bailando con las estrellas': "He estado muy dolorida"

La cantante se sincera sobre su paso por el programa de baile en la alfombra roja del estreno de 'Cabaret'

Además, Nerea Rodríguez afronta un cambio de estilo radical y sorprende con su evolución

Aprovechamos la asistencia de Nerea Rodríguez al estreno de 'Cabaret: El musical en el Kit Kat Club', un evento que llenó de espectáculo y bailarines la Puerta del Sol, para preguntarle sobre su experiencia en 'Bailando con las estrellas'. La concursante, que llegó al programa con formación en teatro musical, se mostró optimista pese a las dificultades.

Cuando le preguntamos si se imaginaba llegando hasta la final del programa, Nerea no pudo evitar reírse antes de sincerarse: "Me gustaría bailar un tango argentino en la final", contó tras reconocer que es una conversación que ha mantenido con Genís Betrian, su maestro de baile.

Esta declaración revela las ambiciones de la cantante: el tango argentino, conocido por su intensidad emocional y complejidad técnica, representa todo un desafío, pero Nerea se mostró dispuesta a afrontarlo.

Pese a confiar en sus aptitudes, el camino no está siendo fácil. La concursante fue muy honesta sobre las dificultades físicas de estas primeras semanas: "Ahora empieza a ser un poco más fácil porque ya no me duele tanto el cuerpo, pero he estado muy dolorida", explicó, poniendo sobre la mesa una realidad que muchos concursantes experimentan.

Su evolución en el programa ha sido evidente desde la primera gala. Su trabajo con Genís parece estar dando frutos, creando una complicidad que se traduce en mejores actuaciones y mayor confianza sobre el escenario. En sus declaraciones, Nerea nos contó cómo es la relación con su maestro y de qué manera le brinda apoyo... ¡Dale play al vídeo para descubrirlo!

Nerea Rodríguez reacciona agobiada a la pregunta sobre Miguel Ángel Silvestre

Nerea Rodríguez se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actualidad mediática. La gran incógnita sobre su vida sentimental volvió a irrumpir con fuerza: su presunta relación con Miguel Ángel Silvestre, un rumor que la persigue desde hace semanas y que la ha convertido en noticia más allá de su carrera artística. La artista no pudo ocultar su nerviosismo cuando se le planteó cómo estaba gestionando tanta presión mediática. Su gesto era de agobio y cansancio, y sus palabras lo confirmaron: "No voy a decir si es verdad o no es verdad, porque tampoco tiene ningún sentido darle bola a algo que no". ¡Dale play al vídeo para descubrir su reacción!