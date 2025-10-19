Antes del baile, la conexión: el grupo demuestra que la química puede ser tan importante como el talento

El compañerismo se impone al ego en el casting más diverso de 'Bailando con las estrella', ¡dale play!

'Bailando con las estrellas' se ha convertido en uno de los temas más comentados de las últimas semanas. El formato, que mezcla espectáculo, emoción y un toque de nostalgia televisiva, ha logrado reunir a un grupo de concursantes tan dispares como potentes. Desde rostros veteranos hasta nuevas promesas del entretenimiento, todos comparten un mismo reto: lanzarse a la pista y demostrar que la conexión también se baila.

Pero antes de que el público vea la primera coreografía, Telecinco.es quiso poner a prueba otro tipo de sincronía: la energía entre compañeros. ¿Qué ocurre cuando conviven perfiles tan distintos, edades tan alejadas y trayectorias tan diversas? ¿Se genera química o se nota la competencia desde el minuto uno?

Manuel Tenorio, Blanca Romero, Iago García, Matías Roure y Pepe Navarro lo tienen claro. Cinco nombres con historias y estilos muy distintos, que representan a la perfección el espíritu de esta edición. El resultado fue una de esas piezas que dicen mucho sin necesidad de grandes frases: risas compartidas, miradas cómplices y una sensación general de que este grupo puede sorprender dentro y fuera del plató.

Y aunque nadie quiso mojarse demasiado, en sus respuestas hay algo claro: la energía está ahí, y promete marcar el tono de una temporada en la que el baile será solo una parte del espectáculo.

Porque en un formato como 'Bailando con las estrellas', el éxito no solo se mide en pasos perfectos, sino en la química que traspasa la pantalla. Y si algo demuestran en este primer encuentro, es que hay ilusión, respeto y una chispa que podría convertir esta edición en una de las más recordadas. Dale al play y descubre lo que piensan —y no dicen— las estrellas de sus propios compañeros.

