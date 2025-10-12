Los concursantes opinan sobre cómo es compartir escenario con leyendas de la televisión: "Un privilegio enorme"

Blanca Romero, Manu Tenorio y Tania Medina nos cuentan qué significa para ellos bailar junto a figuras que marcaron la historia de la pequeña pantalla

Los concursantes de 'Bailando con las estrellas' destacan el privilegio de compartir pista con leyendas televisivas y admiran su valentía al salir de su zona de confort. ¡Dale play!

Compartir







'Bailando con las estrellas' no para de regalarnos momentos que quedan grabados en la memoria. Sábado tras sábado, el programa nos sorprende con actuaciones que van desde Anabel Pantoja bailando una canción de su tía hasta el emotivo tango argentino que interpretó Tania Medina y la hizo llorar en los ensayos. Pero más allá de las coreografías y los puntajes, hay algo que hace especial a esta edición: la mezcla generacional de concursantes que comparten pista de baile.

Hablamos con los participantes para que nos cuenten qué se siente compartir escenario con figuras tan icónicas del mundo del espectáculo. Y sus respuestas no tienen desperdicio. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones!

Vitalidad, ejemplo y privilegio: lo que piensan los participantes

Blanca Romero se mostró especialmente emocionada al hablar de sus compañeros de edición. La actriz no solo destacó el honor que representa compartir el escenario con estas figuras que tienen "tantísimo trabajo, tantísima vida detrás", sino también lo impresionada que se encuentra por lo estupendos que están. "Me parece admirable", reconoció sin dudar. Para Blanca, ver la forma física y el compromiso de estas leyendas televisivas es toda una lección de vida.

Por su parte, Manu Tenorio todavía no sale de su asombro. El cantante contó que no puede creer que comparte escenario con alguien a quien veía en la tele cuando crecía: Pepe Navarro. Para el triunfo es ver cómo el mítico presentador sale de su zona de confort y da el ejemplo de dar un paso adelante, lo que resulta inspirador. "Es un privilegio tremendo", aseguró Manu, emocionado por la experiencia de coincidir con uno de sus referentes televisivos.

Tania Medina, quien nos regaló ese tango argentino que nos puso los pelos de punta, también tiene claro lo especial de esta edición. La concursante admira la energía de los personajes icónicos con los que comparte escenario y reconoce que se encuentra impresionada de que se presten a una aventura como 'Bailando con las estrellas'. "Me encanta llegar a ese culto y tener esa misma ilusión", expresó Tania, dejando claro que estos grandes de la televisión son un espejo en el que mirarse. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!

Nerea Rodríguez, sobre su experiencia en 'Bailando con las estrellas': "He estado muy dolorida"

En exclusiva para esta web, le hemos preguntado a Nerea Rodríguezcómo está siendo su experiencia en 'Bailando con las estrellas'. La concursante, que llegó al programa con formación en teatro musical, se mostró optimista pese a las dificultades. Cuando le preguntamos si se imaginaba llegando hasta la final del programa, Nerea no pudo evitar reírse antes de sincerarse: "Me gustaría bailar un tango argentino en la final", contó tras reconocer que es una conversación que ha mantenido con Genís Betrian, su maestro de baile. ¡Dale play para escuchar las declaraciones de Nerea!