23 OCT 2025 - 14:00h.

Fátima saca a la luz dos nuevas confidencias sobre su conquistador en ‘El loco amor’ y no sabe si quiere seguirle conociendo

Fátima se derrumba como nunca en 'El Loco Amor' tras las últimas confidencias: "No puedo confiar en nadie"

Fátima estaba muy afectada por las mentiras y la expulsión de Álex, y la emoción se ha vuelto a apoderar de ella cuando Sebastián Gallego le ha preguntado que qué iba a hacer con Reche, su único conquistador en ese momento en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity: “Tengo una confidencia de ti y es muy heavy”.

Con lágrimas en los ojos, Fátima le ha dicho a Reche que no sabía qué más hacer con él porque tenía una nueva información. El conquistador se ha quedado muy sorprendido y le ha pedido que le contara lo que le había llegado. Fátima, muy afectada, le ha dicho que le habían escrito varias chicas por redes sociales y que, además, de dejarle claro que en la zona en la que él estuvo en el local de intercambio de parejas, es mentira que tengas que ir en toalla: “Solo te pones la toalla para la zona del spa y el sitio en el que se mantienen relaciones”. Le habían dado una nueva información que al conquistador no le ha gustado nada y que puedes conocer al detalle en el vídeo principal, dale al PLAY.

A Reche le ha enfadado muchísimo que Fátima volviera a desconfiar de él. Ha sentido que no confía en él para nada y que no está valorando que él haya dejado hasta su trabajo para estar en el plató conociéndola. Le ha pedido que sacara más pruebas porque se estaba fiando de algo que no demostraba nada y que volvía a ponerle a él en duda: “No te están mandando pruebas reales, no hay ninguna conversación… No me dejes siempre de malo”.

Además, Reche ha querido que Fátima supiera que una chica en redes sociales, que fue testigo de su visita al local de intercambio de parejas, había escrito al programa para contar que no era verdad lo que habían contado de él. Oriana Marzoli ha dudado de que fuera una amiga del conquistador, pero Reche ha insistido en que él no hizo nada esa famosa noche y ha querido entregarle a la soltera inconquistable una sorpresa que había traído para ella.

Reche superó una prueba de amor por Fátima en directo

Sebastián Gallego y Oriana Marzoli quisieron poner a prueba al conquistador y viendo su facilidad para quitarse la ropa en locales de intercambio de parejas, le propusieron quedarse en toalla en el set de ‘El loco amor’ para demostrarle a Fátima su interés hacía ella.

La romántica reconciliación de Fátima y Reche con beso (y calcetines incluidos)

Tan solo unas horas después de ver a Reche quedarse en toalla en el set de ‘El loco amor’ para demostrarle que no había hecho nada con nadie en el local de intercambio de parejas al que había ido, según él, solo a tomarse unas copas, Fátima y Reche protagonizaron una cita de conflicto que terminó en… ¡Beso!

