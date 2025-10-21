telecinco.es 21 OCT 2025 - 14:15h.

Álex le demuestra a Fátima que la información de Reche sobre él es falsa: “Mira las pruebas”

La romántica reconciliación de Fátima y Reche con beso (y calcetines incluidos) en ‘El Loco Amor’

Compartir







Fátima no ocultó su deseo de volverse a besar con Álex en una cita sensual y por un momento se ha olvidado de copas en toalla, locales de intercambio y todo el mal rato pasado con Reche, y se ha dejado llevar entre burbujas y copas de champán con su conquistador preferido en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity.

Entre Álex y Fátima ha surgido una conexión muy especial y los dos estaban deseando volver a estar juntos. Un deseo que han cumplido en una cita sensual que ha comenzado dentro de un jacuzzi y ha terminado con los dos pidiendo volverse a meter en el agua un ratito más.

La soltera inconquistable y su conquistador han brindado, se han besado y se han conocido un poquito mejor. Han aprovechado su cita sensual al máximo, pero además, han tenido tiempo para aclarar temas pendientes del plató. A Álex no le gustó nada que Reche, su rival, sacara un audio acusándole de algo que no es verdad y ha aprovechado la ocasión para enseñarle las conversaciones de su rival con una amiga suya y que Fátima despejara todo tipo de dudas.

Reche reacciona a la cita sensual de Álex: “Esperaba más tensión”

Al ver la cita, Reche ha cogido el turno de palabra y ha dicho que estaba contento porque se esperaba más tensión: “He visto solo besos suavecitos”. Una reacción que ha sorprendido mucho en plató. Además, el conquistador ha querido explicar por qué le había escrito a la joven que había escrito sobre Álex en Instagram.

Fátima y Álex conectaron en su cita de secretos

Alejandro estaba muy nervioso y Fátima muy emocionada de estar con él, pero no olvidaron que era una cita de secretos. El conquistador le contó el significado de uno de sus tatuajes más personales, un secreto que muy pocas personas conocen y que puedes descubrir en el vídeo de la cita completa.