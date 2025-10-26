Alejandro Nieto se derrite tras uno de los mejores bailes de Tania Medina: "Estoy orgulloso de ti"

Tania Medina y David Díaz bailan jive en la séptima gala de 'Bailando con las estrellas'

Tania Medina es desde el inicio de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' una de las concursantes con mayor nivel. La canaria, que tiene un gran talento para esto del ritmo, ha demostrado semana a semana que no se achica ante los retos y que se atreve con cualquier disciplina de baile que se le ponga por delante.

Tania ya ha defendido en el concurso bailes como el tango argentino, chachachá o incluso contemporáneo. Para esta séptima noche de actuaciones, Tania Medina ha vuelto a subirse al escenario de la mano de su ya inseparable David Díaz para enfrentarse a un baile hasta ahora desconocido para ella: ¡jive!.

La valoración del jurado para Tania Medina

Los miembros del jurado no esconden su predilección por Tania. La influencer ha sabido como nadie meterse en el bolsillo cada semana a los jueces ya no solo impresionándoles con sus pasos de baile, si no también aceptando con deportividad sus críticas.

Esta ocasión no iba a ser menos y uno a uno los expertos han valorado y puntuado el baile de Tania: "Nos has dejado sin aire también a nosotros, ya era hora, en esta noche necesitábamos esto", expresaba Julia Gómez Cora. Para Gorka Márquez, uno de los mayores fans de Tania, el jive de Tania "ha sido puro".

Tras siete semanas intentándolo, finalmente Tania ha conseguido llegar a lo que Blanca Li le pedía tras cada actuación: "Quiero decirte que he visto hoy el trabajo de las piernas por primera vez, algo que ha quedado impresionante porque tienes una línea preciosa".

Alejandro Nieto, orgulloso de su chica

Alejandro Nieto, la pareja de Tania Medina, no perdía detalle del séptimo baile de la canaria desde la sala de butacas. El andaluz, que es uno de los grandes apoyos de Tania en este concurso, no ha querido dejar pasar la oportunidad de valorar el esfuerzo de su chica, y también de aplaudir el trabajo tanto de ella como de David, su maestro de baile:

"Este baile lo tenía atravesadito, pero tengo que decirte que lo has hecho genial y que para mí este ha sido tu mejor baile, estoy muy orgulloso de ti, mi amor, también de David".

La séptima actuación de Tania Medina en 'Bailando con las estrellas'