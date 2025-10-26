Pelayo Díaz y Iago García se reencuentran tras la eliminación de la semana pasada

A lo largo de las últimas semanas se han vivido varios tensos encontronazos entre Iago García y Pelayo Díaz. El estilista y miembro del jurado se ha mostrado especialmente crítico y duro a la hora de valorar las actuaciones de baile del actor, que terminaba reaccionando y respondiendo a sus duros ataques cada semana. De hecho, estos enfrentamientos se saldaban con una muy mala puntuación por parte de Pelayo (le da un 1 o un 2) mientras que el resto del jurado valoraba la actuación más positivamente (nadie le llegaba a suspender).

Tras la eliminación sorpresa de Iago García la semana pasada (tuvo que enfrentarse a 'El último baile' contra Nerea Rodríguez y fue eliminado por parte del jurado con unanimidad, quien prefirió que continuara la actriz en la competición), el actor y Pelayo se ven de nuevo las caras y es inevitable no recordar las rencillas por las que han estado chocando a lo largo de las últimas semanas. Y es que Iago regresa a la pista de baile con opciones para ser repescado y se ha vivido un tenso momento cuando Iago García y Pelayo Díaz se han reencontrado.

Así ha sido el tenso reencuentro entre Pelayo Díaz y Iago García

Desde el primer momento en el que Iago García entraba a plató, junto al resto de candidatos a la repesca, comenzaban las primeras pullitas entre el jurado y el exconcursante cuando Valeria Lazzo le decía al actor que muchos de sus compañeros deseaban su vuelta para continuar con la novela entre Pelayo y él. En ese momento, Iago contestaba: "Estamos concentrados en el baile que es lo nuestro, el resto lo dejamos para la televisión".

A raíz de estas palabras, Pelayo le pedía de forma irónica que le dijese uno de sus famosos proverbios y este contestaba tajante: "No estoy haciendo el programa contra ti, estoy haciendo mi propio programa". El diseñador de moda no se quedaba ahí y, seguidamente, añadía: "Te ha venido muy bien discutir conmigo para por lo menos ponerte en el mapa de la gente que está viendo este programa"

El durísimo ataque de Pelayo a Iago: "Está claro que sabes hacer televisión"

Tras la actuación de Iago García junto a su maestra de baile, Inés Miñana, el actor recibía la valoración del jurado. A pesar de que el concursante regresaba con muchas ganas de demostrar que merece una segunda oportunidad en el concurso, no ha recibido muy buenos comentarios del jurado, quienes le han atacado duramente. El último en hablar era Pelayo Díaz, con el que el actor tenía un nuevo y durísimo encontronazo.

"Tienes que saber que no lo has hecho bien. ¿De verdad piensas que bailas bien?", era lo primero que el diseñador le decía al concursante, a lo que este respondía con una conocida frase de una canción que lo decía todo: "No es amor, se llama obsesión". Ofendido, Pelayo le contestaba tajante: "Yo soy un espejo. Si tú me tratas mal, te voy a tratar mal. Pero si me tratas bien, te voy a cuidar. Y yo al principio te estaba cuidando"

Ante esta declaración, Iago le decía que más que un espejo es un "espejo empañado" y se mostraba muy molesto porque el jurado diese a entender que él empezó la guerra: "Qué digas que he sido yo el que ha empezado me parece inverosímil y vamos a dejarlo ahí porque yo estoy haciendo este programa por mí"

Rápidamente, Pelayo Díaz contestaba dándole un golpe bajo: "Está claro que sabes hacer televisión. Lo demostraste en Italia en tu paso por 'Gran Hermano' liándote con la cuñada de Albano que sabes hacer televisión y ahora has elegido una guerra conmigo", una durísima declaración a la que Iago decidía no contestar.