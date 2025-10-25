Todas las actuaciones de la gala 7 de ‘Bailando con las estrellas’

Disfruta aquí de todas las actuaciones, completas, de la séptima gala de 'Bailando con las estrellas'

En esta séptima gala de ‘Bailando con las estrellas’ ha llegado uno de los momentos más esperados de cada edición del concurso: la repesca. Los concursantes que ya han sido eliminados han regresado por una noche al programa para demostrar que, al menos uno de ellos, merece una segunda oportunidad.

Pepe Navarro, Sara Escudero, Aless Gibaja, Bárbara Rey, Iago García y Manu Tenorio han vuelto a subirse al escenario junto a los que fueron sus maestros de baile para luchar por la plaza que les llevará de regreso a la competición. ¡Vuelve a ver sus actuaciones!

Pepe Navarro y Paula Lastra bailan tango argentino

El presentador y periodista, Pepe Navarro, ha sido el primero de los exconcursantes en bailar junto a su maestra de baile, Paula Lastra. El concursante definía su regreso al programa como "remontar una pendiente", pues tenía que recuperar de nuevo la intensidad de las primeras semanas. Una tarea difícil pero sobre la que aseguraba: "Vamos a combatir con elegancia" Y así mismo lo han hecho, demostrando con un elegantísimo tango argentino que merecen una nueva oportunidad

Manu Tenorio y María Monedero bailan samba

El cantante regresa en esta repesca con mucha ilusión. Y es que, como él mismo confesaba, el baile no solo le está ayudando a "adelgazar" sino que, aparte, le está sirviendo como terapia. "Vengo con muchas ganas, he rezado cuatro padres nuestros y siete aves maría", decía el concursante antes de lanzarse con una coreografía de samba que ha dedicado a su mujer: "En los últimos años no he estado tan fino como debería. Quiero agradecerle su paciencia. Me ha dado lo mejor que tengo, mi familia".

Sara Escudero y Rubén Rodríguez bailan quickstep

La cómica regresaba al programa con más fuerza que nunca tras verse obligada a abandonar el concurso por una lesión. "Lista para darlo todo y para disfrutarlo", así decía encontrarse Sara Escudero antes de su actuación, un baile de quickstep acompañada, como siempre, de su maestro de baile, Rubén Rodríguez. Además, al finalizar de bailar, la estrella decidía dedicárselo a sus fisioterapeutas, quienes han conseguido que pueda volverse a subir a la pista de baile.

Aless Gibaja y Marta Blanco bailan chachachá

El primer expulsado de la edición, Aless Gibaja, vuelve "más bailarín que nunca" y dispuesto a darlo todo. Con un despampanante traje fluorescente de flecos y el apoyo de la mayoría de sus compañeros, quienes piensan que merece una segunda oportunidad para poder disfrutar más del programa, el influencer se subía a la pista de baile con una actuación de chachachá y asegurando que está vez "no le gana nadie".

Iago García y Inés Miñana bailan salsa

Iago García vuelve a ‘Bailando con las estrellas’ con mucha confianza en el trabajo de su maestra de baile, Inés Miñana, y con una guerra abierta con Pelayo Díaz, a quien le ha dedicado otro de sus famosos proverbios: “El cántaro que más suena es el que está vacío”. No obstante, el actor quiere dejar toda la polémica en un segundo plano y demostraba, con un espléndido baile de salsa, que tiene que ser el concursante repescado. Sin embargo, su actuación no terminaba de convencer al jurado.