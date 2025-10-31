El ataque de risa de Eugeni Alemany y una concursante tras golpear el decorado de 'Agárrate al sillón'

Seis nuevos concursantes llegan a 'Agárrate al sillón' dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Justo de Castro

Una concursante roza el liderazgo tras un tenso duelo final con Justo de Castro, campeón de 'Agárrate al sillón': "Lo ha hecho muy bien"

Eugeni Alemany da la bienvenida a un nuevo y divertido programa de 'Agárrate al sillón'. Seis intrépidos concursantes visitan el concurso para intentar vencer al campeón hasta el momento, Justo de Castro, que ya lleva acumuladas 7 victorias y 31.200 euros.

José Antonio es el primer concursante en entrar al plató del programa, es experto en jardinería y papá, su único objetivo es hacerse con el sillón. Luego hemos descubierto a Beatriz, una concursante amante del postureo, coqueta y con ganas de fiesta . Acto seguido, conocíamos a Igor, judoka de profesión y vasco de nacimiento.

Después ha entrado Ana, una mujer empoderada y feliz que vive con sus hijas. Por último, se colocaban en sus puestos, Manu, un motero muy rockero que quiere quedar el primero y Bea, una madre multitarea que solo quiere conseguir el sillón de Justo.

Tras un triple empate a cero durante las preguntas grupales e individuales entre Bea, Many y Ana, el campeón del programa, debía proceder al desempate y salvar a uno de ellos de jugar al duelo de eliminación. Justo decidía salvar a Manu y las otras dos concursantes procedían a luchar por su puesto en la recta final.

El divertido momento protagonizado por Ana

Una vez casi agotados los 60 segundos que tienen para responder, Ana golpeaba con fuerza su atril y esto producía un fuerte sonido que desataba las risas en el plató. Eugeni Alemany, entre carcajada y carcajada, afirmaba: "Golpecitos en la mesa no, no se puede pasar de ser una señora comedida y luego cuando pierde, que empiece a dar golpes a las cosas".

Por su parte, Ana, la concursante, tras darse cuenta del ruido que había hecho y después de las palabras del presentador, no ha podido contener la risa durante unos minutos.