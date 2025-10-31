Supervivientes 31 OCT 2025 - 01:56h.

Los supervivientes se han enfrentado a dos últimos y decisivos desafíos con el objetivo de librarse del último televoto de eliminación

Jessica Bueno, impactada al ver su cambio de 'look' en 'Supervivientes All Stars', se encuentra con su hermano en Honduras: "Pensaba que no ibas a poder venir"

Tras la expulsión de Tony, que se convertía en el cuarto finalista, Torres, Miri y Jessica se juegan la gran final de ‘Supervivientes All Stars’. Uno de ellos se convertirá en el gran ganador de la edición más dura y extrema del programa. Pero antes de que esto ocurra, los concursantes han debido enfrentarse a los dos últimos y extremos juegos clasificatorios, pues el gran vencedor de ambos se libraría del último televoto de eliminación.

Laura Madrueño presentaba el primer juego, del cual saldrían dos ganadores que se enfrentarían al último y decisivo juego de esta edición de súper estrellas. Mientras, el perdedor de esta prueba pasaría directamente a manos de la audiencia:

"A mi señal vais a tener que ir rescatando siete peces que se encuentran colgando sumergidos en esas tres estructuras que tenéis en el mar. Tendréis que llevarlos de uno en uno hasta a la parte superior y colgarlos de la tirolina para que lleguen a vuestra mesa. Porque con esos siete peces tenéis formar un mosaico", explicaba la presentadora.

Aunque esto no acababa aquí, sino que, además, para completar el juego los supervivientes debían sumergirse al mar en apnea para rescatar de una jaula un último pez, el pez dorado. Solo una vez hubiesen conseguido ese pez, podrían terminar el imposible mosaico que les acercaría a la gran victoria del programa.

Jessica Bueno pierde el primer juego de la final

Durante los minutos que ha durado el titánico juego, los concursantes han dado todo de sí para conseguir completar el circuito y resolver el dificilísimo mosaico. El primero en conseguir liberar a todos los peces fue Torres, que rápidamente se dirigía a la mesa con todos ellos. Le seguía Miri, sobre la cual Jorge Javier destacaba su habilidad montando puzles. La última en llegar era Jessica Bueno, aunque esta no conseguía vencer a el bombero, que tras varios intentos resolvía el mosaico, dejando la prueba en un duelo entre las dos chicas.

Pasados cinco minutos intentando resolver el mosaico, y al igual que había ocurrido previamente con Torres, Miri recibía por parte de Laura Madrueño una muestra que le serviría de pista para conseguir resolverlo. Después de esto, la superviviente volvía corriendo a su mesa y con una máxima concentración conseguía terminar el puzle, convirtiéndose en la segunda clasificada para el último juego del concurso. Por su parte, Jessica pasaba directamente al televoto.

El último y titánico juego de la edición

Después de que Jessica Bueno perdiese el primer juego de la noche, Miri y Torres se enfrentaban a duelo a la gran y última prueba de la noche. Un apoteósico y decisivo desafío, que desde desde un primer momento se veía amenazada por un nubarrón. En este segundo juego los dos supervivientes debían escapar de una jaula gigante, en la que se encontraban atados de pies y manos con varios candados que debían abrir con llaves que se situaban a su alrededor.

Una vez liberados de los candados, Torres y Miri debían seguir, a través de toda la jaula, un cabo azul que tenían que cortar con una machete que los liberaría del todo. Pero esto no acababa aquí, sino que, además, una vez cortado el cabo los concursantes debían desenterrar un saco y, con unas gafas de ceguera, montar una escalera para conseguir la llave de un cofre en el que se encontraban dos peldaños. Con estos podrían formar una escalera final sobre el agua para encender un pebetero.

Torres se alza con la victoria de los dos últimos juegos

El último gran duelo empezaba de lo más igualado y ambos concursantes conseguían librarse de los candados casi a la misma vez. Aunque, era Torres el primero en salir de la jaula, cortar el cabo y ponerse a desenterrar el saco. En la segunda parte del juego, era donde Torres cogía ventaja al conseguir hacer con gran destreza la escalera que le llevaba a la llave del cofre. Con la misma habilidad, el superviviente montaba la última escalera sobre el agua y emocionado alcanzaba el pebetero con el que encendía la antorcha. Su victoria dejaba la última expulsión en un duelo femenino entre Jessica y Miri.