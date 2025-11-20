Telecinco.es 20 NOV 2025 - 14:05h.

Marc Kitus intenta convencer a Marta que no abandone confesandole todos sus sentimientos

Marc Kitus y Marta revelan qué ocurrió realmente en su cita íntima

Lo último que se esperaba Marc Kitus que pasara a escasos días es su final es que Marta decidiera abandonar su conquista. Escuchando los motivos de la conquistadora Marc no puede evitar estallar en llanto y derrumbarse por completo. Al verlo tan destrozado, Sebastián y Oriana le piden que abra su corazón y le diga a Marta todo lo que siente.

Muy nervioso y casi sin que le puedan salir las palabras, Marc le coge la mano a Marta y mirándola a los ojos se abre en canal ante ella. “A mi me gustaría que te quedaras Marta, te he perdonado. Después de dos años sin conectar con nadie porque no me ha salido, te brindo la oportunidad de que te quedes y te quieres ir”, le dice Marc a su conquistadora visiblemente dolido.

El inconquistable no puede entender como una de sus chicas favoritas quiere abandonar a escasos días de su final. Es por ello que, aunque es consciente de que no puede obligarla a quedarse, intenta convencerla con sus palabras. “De las tres es por la que tengo más sentimiento, es con la que me abro, la única chica por la que he llorado”, admite frente al resto de conquistadoras.

Marc sigue mirando a Marta a los ojos mientras intenta entender los motivos que la han llevado a querer dejar atrás todo lo que han construido en dos meses de conquista. “¿Es por el miedo de que no te vaya a elegir por esto que ha pasado? Lo has hecho mal pero te doy la oportunidad de que me vuelvas a conquistar. Estás dejando escapar un sentimiento que puede ir a más”, le asegura Marc.

Marc Kitus llora desconsolado sin poder entender por qué Marta ha decidido abandonar su conquista y marcharse de ‘El loco amor’

Desde el momento que Marta comunica su decisión de abandonar, Marc Kitus rompe en llanto y se desmorona por completo. Oriana Marzoli le pide a Marta que mire lo destrozado que está y que piense si realmente le vale la pena irse de 'El loco amor' a escasos días de que el conquistador decida con quién desea comenzar una relación.