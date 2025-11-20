Telecinco.es 20 NOV 2025 - 14:01h.

Marta, entre lágrimas, explica por qué no quiere seguir conquistando a Marc Kitus en 'El loco amor'

La 'máquina de la sinceridad' destapa la gran mentira de Marta

Tras dos meses de intensa conquista, Marta no ha podido más y ha tomado una drástica decisión . La conquistadora ha decidido abandonar ‘El loco amor’ a escasos días de la final de Marc Kitus, dejando a todos los presentes sin palabras. Entre lágrimas y sin poder contener la emoción, Marta explica los motivos que la han llevado a querer marcharse.

“¿Por qué has decidido abandonar cuando no queda nada?”, comienza preguntándole Sebastián. A escasos días de la final de Marc, nadie entiende porque quiere abandonar, si realmente su deseo es salir de la mano con él. Ella que no puede ni articular palabra hace el esfuerzo por explicarse bien. “Por protegerme a mí. Empecé a estar mal pero aún así me lo tomé como reto para mi misma. Pensé que era fuerte mentalmente”, admite entre lágrimas.

Sin embargo, desde que Marc descubrió su infidelidad y mermó la confianza que tenía en ella, todo comenzó a precipitarse para Marta. “Avisé a Marc que estaba en un momento delicado con esto y no sabía cuánto iba a aguantar”, asegura dolida. Aunque pensaba que podía llegar hasta la final, la situación la ha sobrepasado completamente y no ha podido más.

Mientras explica los motivos, Marc Kitus no puede dejar de llorar. En varias ocasiones ha dicho que tiene muchos sentimientos hacia ella y que abandonara no estaba entre sus planes. “Cómo tú que sientes tanto puedes dejarlo de esta manera, realmente está destrozado. Mira como le caen las lágrimas a este chico, él se está muriendo”, le dice Oriana Marzoli atónita por lo que está ocurriendo.

Bea le da un consejo a Marta para que se replantee abandonar la conquista de Marc Kitus

“Sé que me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado”, anuncia Bea. Aún así, le da un consejo a Marta para que se replantee abandonar la conquista de Marc Kitus. La conquistadora no puede entender por qué quiere marcharse cuando Marc le dio una segunda oportunidad después de haber descubierto su infidelidad.