Marc Kitus ha querido dedicar unas palabras a Bea, Nadia y Fátima, sus conquistadoras

Fátima responde a las críticas de la madre de Marc Kitus: "¿No era pequeño para ti?"

La final de Marc Kitus en ‘El loco amor’ ha empezado cargada de emociones. Para empezar, su madre ha querido dedicarle unas palabras y no ha podido evitar romper a llorar mientras hablaba del sufrimiento de su hijo. Asegura que lo ha visto “mal” y que la montaña rusa que ha sido su reinado le ha pasado factura.

Sin embargo, pese a todos los altibajos por los que ha pasado, ha vivido muy buenos momentos y la mayoría de ellos han sido junto a sus conquistadoras. Bea, Nadia y Fátima han sido en muchas ocasiones el motivo de su sonrisa y, por ello, ha querido tener para ellas unas bonitas palabras.

Marc Kitus dedica unas palabras a sus conquistadoras

Sebastián Gallego ha repartido un sobre cerrado a cada una de las pretendientas y en su interior había una fotografía del primer día que acudieron a ‘El loco amor’. Emocionadas, han querido hacer balance de todo lo que han vivido y alguna de ellas no ha podido contener las lágrimas

El que tampoco ha podido contenerse ha sido Marc Kitus, que al verlas, no ha dudado en dedicarles unas palabras de lo más tiernas: “Las tres chicas que tengo aquí, me parecéis de diez”, ha empezado diciendo. Ese ha sido el inicio, pero el discurso y las palabras que han seguido después no han tenido desperdicio.

El inconquistable se ha deshecho en halagos con Fátima, Bea y Nadia, ha resaltado lo bueno de cada una de ellas y todo lo que le han aportado en esta ‘loca’ experiencia televisiva. Si quieres ver cómo se ha vivido esta escena tan tierna, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.