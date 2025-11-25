telecinco.es 25 NOV 2025 - 14:17h.

La madre de Marc Kitus critica que Fátima haya cambiado de opinión y sea finalista de su hijo

La madre de Marc Kitus rompe a llorar al hablar del sufrimiento de su hijo: "Lo veo triste"

La madre de Marc Kitus ha entrado pisando fuerte al set de ‘El loco amor’ en la gran final de su hijo y, nada más empezar, ha querido dedicar unas palabras a Fátima, la última conquistadora que se ha convertido en finalista en el programa de Oriana Marzoli y Sebastián Gallego.

Tras enterarse de los últimos acontecimientos, Àngels se ha quedado de lo más sorprendida y se ha sincerado sobre lo que piensa de la almeriense: “Ahora te vas a tu grupo. ¿No era pequeño para ti?”, decía, muy contundente. Unas palabras que no se han quedado sin respuesta, ya que la exinconquistable también ha querido hablar.

Fátima responde a las críticas de la madre de Marc Kitus

Fátima se ha puesto sus mejores galas para entrar al set de ‘El loco amor’ en un día muy especial y se ha visto las caras con Àngels, que minutos antes no había tenido ningún reparo a la hora de condenar que decidiera dejar su puesto como inconquistable para pretender a su hijo.

A ella no le había parecido bien el cambio porque, hace unas semanas, la guapísima rubia dijo que el catalán no era para ella porque tenía varios años menos. Sin embargo, parece que en las últimas semanas algo ha cambiado y ha sido ella misma la que ha explicado qué ha sido.

Mirando a los ojos a la madre de Marc Kitus, Fátima ha sido muy sincera y ha explicado el motivo real por el que han cambiado las cosas y, finalmente, ha decidido dejar su rol de inconquistable para luchar por su corazón.

