Ana Rosa, ante la corrupción en el PSOE: "Sánchez tiene la escala de la Tolerancia cero estropeada"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Exclusiva | Desvelamos quién está gestionando las redes sociales de José Luis Ábalos

Compartir







José Luis Ábalos no para de darle disgustos a Pedro Sánchez y a todo su equipo de gobierno. Ahora desde la cárcel, el exministro ha decidido seguir contando secretos de la trama de corrupción que envuelve al PSOE. Ana Rosa Quintana ha puesto su foco en este tema para su editorial de este miércoles 3 de diciembre.

"Buenos días. ¿Quién es Ábalos? Pedro Sánchez dice: "Para mí es un gran desconocido". El presidente conocía de vista a su mano derecha, que ha pasado a engrosar la lista de "esos señoros de los que usted me habla". Sánchez recorrió España junto a esos grandes desconocidos, personas anecdóticas como Koldo, chófer y escolta en las primarias. Ábalos, Cerdán y Koldo compartieron miles de kilómetros con Sánchez en un espacio tan pequeño como un coche en el que solo hablaban de feminismo, energía sostenible y limpieza democrática. Sin embargo, el presidente no conoce de nada a Ábalos, al que, una vez cesado le mandaba mensajes como "echo de menos tu amistad", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana, de Pedro Sánchez: "Le veremos el 6 de diciembre brindando por una Constitución, a la que tampoco conoce de nada"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Tampoco conoce ahora a súper Cerdán, al que colocó como sustituto de Ábalos al frente del PSOE. Ni tampoco sabe quién es Paco Salazar, que iba a sustituir a Cerdán como jefe del partido más feminista de la historia. Un partido que silenció las denuncias contra esa persona de la que usted me habla a la que ahora Pilar Alegría califica como "vomitivo" después de irse a comer con él cuando ya se conocía que Salazar era el poeta de la bragueta. Si los procesos judiciales continúan, el presidente negará conocer a su mujer y a su hermano, esas personas que estaban en casa. Sánchez recurre al argumentario de la tolerancia cero contra la corrupción. A Ábalos lo echó y lo recolocó en las listas, tolerancia cero. Al fiscal general lo condenan y lo defiende, Tolerancia cero. A Gallardo lo procesan y lo pone de candidato, Tolerancia cero. A Cerdán, lo imputan y lo defiende en Tuitter".

"Tolerancia cero. A Begoña Gómez y a David Sánchez los investigan y ataca a los jueces. Tolerancia cero. El presidente tiene la escala de la Tolerancia cero estropeada. Sánchez asegura que él no cede ante chantajes, salvo los de Puigdemont. En un acto de mendicidad política, Sánchez se arrodilla ante Puigdemont, le pide una cita y le promete que va a cumplir todo lo incumplido justo cuando la Constitución cumple esta semana 47 años con una amnistía que era inconstitucional, un procés inconstitucional y una falta de presupuestos inconstitucional. Pero le veremos el 6 de diciembre brindando por una Constitución, a la que tampoco conoce de nada", ha sentenciado la presentadora en directo. .