El irónico mensaje de Ana Rosa a Pedro Sánchez: "Qué mal elige usted a sus hombres de confianza"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha reaccionado a los titulares de Pedro Sánchez en su última entrevista

Ana Rosa, ante la corrupción en el PSOE: "Sánchez tiene la escala de la Tolerancia cero estropeada"

Los casos de corrupción que salpican al PSOE y la última entrevista de Pedro Sánchez, en la que declaraba que José Luis Ábalos era "un gran desconocido" para él, ha hecho reaccionar en directo este miércoles 3 de diciembre a Ana Rosa Quintana.

Tras ver un resumen de esta polémica entrevista, la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha querido mandarle un mensaje muy directo al presidente del Gobierno: "Oiga, señor Sánchez, qué mal elige uste a sus hombres de confianza ¿O es que sabía perfectamente a quién ponía y por qué lo ponía?", ha dicho de manera irónica.

Ana Rosa Quintana ha reaccionado a las declaraciones de Pedro Sánchez en su última entrevista

Durante la última y esperada entrevista de Pedro Sánchez en un medio de comunicación, el actual presidente del Gobierno ha recalcado que él ha pedido perdón y ha asumido su responsabilidad por la situación provocada por Ábalos y el también secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y considera que es evidente que el Gobierno no ha tenido ni un ápice de connivencia con la corrupción y ha sido contundente contra ella.

Por eso ha dicho que no acepta lecciones de un partido como el PP que tiene treinta causas abiertas por corrupción como tampoco va a aceptar amenazas o chantajes de personas, en alusión a Ábalos.