Míriam Nogueras, portavoz de Junts, sobre el Gobierno: "No hay negociación ni diálogo"

El presidente anunció un decreto ley para cumplir algunos compromisos pendientes con Junts

Junts no cambia de posición tras el anuncio de Pedro Sánchez: "Estamos donde estábamos la semana pasada"

Compartir







La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha afirmado que el movimiento realizado por Pedro Sánchez no modifica la posición de su partido y ha instado al PSOE a “tomar decisiones”. “Estamos donde estábamos la semana pasada”, señaló en rueda de prensa, tras el reconocimiento del presidente del Gobierno sobre sus incumplimientos y el anuncio de medidas como un decreto ley para flexibilizar las inversiones de entes locales y ayuntamientos.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. Nogueras explica que la posición de Junts no cambia pese a las declaraciones de Sánchez: “Hay momentos para la negociación, hay momentos para cumplir los acuerdos negociados y hay momentos para tomar decisiones, y nosotros el 27 de octubre tomamos una decisión porque hemos negociado cuando tocaba, hemos cumplido siempre, pero frente a estos incumplimientos reiterados hemos tomado una decisión. Lo que me falta es que salgan los demás, empezando por el Gobierno, a explicar qué decisiones han tomado frente a esta legislatura”.

Míriam Nogueras: "Ninguna foto va a blanquear los incumplimientos, el hecho real y el que se constata es que se ha incumplido"

Sobre la relación actual con el Gobierno, comenta: “No hay ni comunicación ni negociaciones de ningún tipo desde que nosotros hemos roto. De hecho, las pocas cosas que se han aprobado del Gobierno español estas últimas semanas han sido con los votos del PP, no con los votos de Junts, por lo que no hay negociación ni ningún tipo de diálogo, y nosotros aquí nos mantenemos porque, al final, lo que ayer se aprobó en el real decreto son temas que ya habíamos negociado hace mucho tiempo y que se podían haber hecho hace mucho tiempo”.

Además, aclara si hay una posible reconciliación con el Gobierno si Sánchez se reúne directamente con Puigdemont: “Ninguna foto va a blanquear los incumplimientos, el hecho real y el que se constata es que se ha incumplido, y no solo con Junts, pero los únicos que toman decisiones somos nosotros. Lo que sí pasó ayer, y lo dijo el mismo Pedro Sánchez, es que efectivamente, como decimos desde Junts, se han incumplido los acuerdos que habíamos cerrado para mejorar la vida de los ciudadanos de Cataluña”.