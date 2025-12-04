Lara Guerra 04 DIC 2025 - 10:45h.

Las historias sentimentales que marcaron la vida del rey emérito, Juan Carlos I

‘El precio de’ enseña nuevos audios entre Bárbara Rey y Juan Carlos: el monarca confiesa que Sofía estuvo a punto de abandonar Zarzuela por su culpa

‘El precio de’ llega con una nueva entrega del programa presentado por Santi Acosta. Esta vez lo hace en torno a la reciente publicación de ‘Reconciliación’, las memorias del emérito, Juan Carlos I. Junto con numerosas investigaciones, aportaciones de periodistas y testigos directos, descubrimos todos los entresijos que se encuentran en el nuevo libro.

Uno de los temas que aborda en su libro es su relación extramatrimonial con Corinna Larsen, sin embargo, lo hace sin mencionarla explícitamente en el texto principal por el final de relación que tuvieron. Todos los expertos que han participado en el documental aseguran que el rey siempre ha sido así, tenía muchas relaciones solapadas en mismas etapas de tiempo, asegura Sandra Aladro.

Además, otra de las expertas menciona a Marta Gayá, una empresaria mallorquina a la que conoció en los años 80 en el Club de Mar de Palma. Ha sido una persona importante en su vida a la que iba a verla de vez en cuando, ella siempre fue discreta y nunca dio una entrevista.

Todos los periodistas coinciden en que muchas veces fue a verla y no fue simplemente un desliz. Sin embargo, también reiteran en que todos ellos eran conscientes de que no fue la única mujer con la que se veía.

El amor secreto de Juan Carlos I: Queca Campillo y su bonita historia

Por otro lado, otra de las mujeres que forma parte de la vida sentimental del rey Juan Carlos I es la fotógrafa, Queca Campillo. Pepe Bosch explica que ella era “una fotógrafa muy buena que trabajaba en el Grupo Z. Siempre cubría ella las imágenes de. la Casa Real. De cara a lo que veíamos nosotros era una muy buena relación y le hacía más caso a ella que a nosotros”

Asimismo, el paparazzi confiesa que había un comentario entre todos los fotógrafos y es que “se sospechaba y se sabía que había algo más con el rey. La reina por su parte sabía perfectamente cómo era su marido”. Lourdes Crespo, periodista y amiga de Queca Campillo explica que “circunscribir a Queca en términos de amiga especial creo que no define la dimensión de lo que fue esa historia de amor incondicional y lealtad”.

De nuevo, Pepe Bosch desvela que se fueron de viaje para cubrir la regata que hacían en un pueblo de la costa italiana. Esta información comenta que se enteraron a través de la propia Queca y que “la vimos allí haciendo footing y de espaldas hacia nosotros. Nos dimos cuenta, pero no la dijimos nada y ella se va directamente a entrar en el Fortuna. Al cabo de una hora, sale duchadita y fresquita con la cámara y se coloca con nosotros para hacer fotos y cubrirla”.

Por último, Lourdes Crespo y Sandra Aladro desvelan que, tras el fallecimiento de Queca, ella dejó unas memorias grabadas en una cinta en las que habla sobre toda su relación con el rey para que un día se pudiera conocer su historia.