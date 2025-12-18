Rocío Belén Paleari 18 DIC 2025 - 09:30h.

La presentadora de Telecinco repasa su carrera, su vínculo con Joaquín Prat y César Muñoz y la aventura que cambió su vida en China

Además, María Ruiz, en exclusiva, sobre su situación sentimental: "Nos miran con lupa, pero lo llevo con calma"

María Ruiz está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera profesional. La periodista comparte plató en las tardes de Telecinco con Joaquín Prat y César Muñoz en 'El tiempo justo', donde se encarga de toda la actualidad del día mientras César se ocupa de la crónica social.

En una entrevista exclusiva para Outdoor, María se ha abierto sobre lo que significa para ella este nuevo reto: "Mucha responsabilidad y mucho agradecimiento".

"Haber llegado a Mediaset es la Champions"

Al repasar su trayectoria profesional y este momento tan dulce que está viviendo, María ha querido lanzar un mensaje a la María del pasado. Con la perspectiva que da el tiempo y la experiencia acumulada, reconoce que le diría: "No te permitas no tener confianza". Una frase que resume el aprendizaje más crucial de su carrera: creer en una misma y en el talento propio.

La periodista es consciente de la oportunidad que representa estar al frente de un programa como 'El tiempo justo', que se emite de lunes a viernes en las tardes de Telecinco. Un reto mayúsculo para cualquier presentador, pero que María está afrontando con profesionalidad y con el apoyo de dos compañeros de lujo como Joaquín Prat y César Muñoz.

La periodista no oculta su felicidad por haber alcanzado esta meta y utiliza una comparación deportiva —otra de sus grandes pasiones además del periodismo— para definir este momento: "Haber llegado a Mediaset es la Champions".

Es que María reconoce que imaginaba que una oportunidad así podía llegar a su vida. No duda en afirmarlo. Cuenta que al recibir la propuesta para presentar el programa, lo hizo de una forma muy similar a la llegada de su hija: "Con calma y agradecimiento".

"Joaquín Prat no habla por hablar"

María ha encontrado en Joaquín Prat a un verdadero maestro. "Estoy en el plató con los ojos muy abiertos", ha revelado sobre cómo es compartir espacio con el presentador.

Sobre su compañero de plató, María ha sido contundente: "No habla por hablar". La presentadora reconoce que Joaquín suele darle consejos, pero no se trata de una actitud repetitiva. Cuando lo hace es porque resulta imprescindible y recomienda escucharlo, porque suelen ser buenos consejos.

Pero no solo con Joaquín ha encontrado María una conexión especial. De su compañero César Muñoz reconoce que conectaron desde el primer momento y que siempre ha sido muy natural: "Parecemos hermanos".

No sorprende, ya que los dos profesionales tienen trayectorias similares: ambos comenzaron con información de actualidad en televisiones autonómicas y como periodistas todoterreno. María pasó por Trece TV y Telemadrid, y César empezó en el Canal Extremadura, fue reportero de 'Callejeros', y dio el salto a Telecinco para sumarse a la mesa de Sandra Barneda en 'Así es la vida'. Sin dudas hacen un gran complemento en las tardes de 'El Tiempo Justo'.

"Me preguntaban si podían hacerse fotos conmigo"

Antes de dedicarse al periodismo, María Ruiz estudió Derecho y durante esa época tomó una decisión que cambiaría su perspectiva: irse un año a estudiar a China. Ha pasado ya una década desde aquella aventura, pero la presentadora asegura que todavía conserva un buen nivel de chino y lo demuestra entre risas durante la entrevista.

"Me preguntaban si podían hacerse fotos conmigo, porque no había muchos occidentales y menos rubios", recuerda María sobre su experiencia en el gigante asiático. "Los chinos, por lo menos en esa época, no hablaban inglés", explica, lo que la obligó a sumergirse de lleno en el idioma y la cultura local.

Aquella inmersión resultó ser mucho más que un intercambio académico. Para ella, fue muy impresionante descubrir otra cultura, otra forma de relacionarse y sobre todo le impactó la velocidad con la que se trabaja en ese país. Al respecto, María no duda y afirma que "ellos van por delante".

Y entre tantos aprendizajes culturales y profesionales, María cuenta entre carcajadas una habilidad inesperada que adquirió lejos de casa: "Aprendí a hacer la tortilla de patatas". Al volver a España, la experiencia le permitió valorar aún más su tierra: "Me gustó más", concluye.

¿Izquierdo o derecho?: El perfil bueno de María Ruiz

En un divertido ping pong de preguntas y respuestas sobre la profesión, María Ruiz no se guarda nada. Desde revelar cuál considera su mejor perfil ante las cámaras hasta sincerarse sobre si prefiere entrevistar a políticos o artistas, la presentadora habla sin filtros sobre los gajes del oficio.

Para María Ruiz, este es solo el principio de una nueva etapa en su carrera. Y es que, como ella misma dice, llegar a Mediaset es para ella como estar en la Champions League. Ahora solo queda disfrutar del partido.