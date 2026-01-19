Eugenio se lo juega todo en 'el escaparate final' de 'El precio justo': ''No me lo voy a llevar''

telecinco.es 19 ENE 2026 - 14:57h.

El ataque de risa de Carlos Sobera y Tania Medina durante un juego en 'El precio justo': ''Ha sido un placer''

Eugenio es uno de los concursantes de el primer programa de 'El precio justo' y llega con muchas ganas de conseguir algún premio. El concursante ha conseguido llegar a 'el escaparate final' tras derrotar a todos sus contrincantes y ha tenido que intentar adivinar el precio total de una serie de artículos.

Un set de tocadiscos, altavoces, un teléfono reforzado diseñado para los más aventureros.

Un injerto capilar

Un viaje de nueve noches a Vietnam para dos adultos

Un coche subhíbrido de última generación

¿Cuál es el precio justo del gran escaparate final?

El concursante tiene 500 euros de margen en el escaparate final y para ganar, Eugenio debe valorar el precio total del escaparate. El concursante se lo ha pensado y decide que el precio es de 36.500 euros, pero tras valorarlo con su mujer y el público decide valorarlo en 38.500 euros ¿Habrá acertado?

Su mujer insiste en que el precio es 48.000, pero él decide quedarse con su cifra y espera junto a Carlos Sobera y Tania Medina el resultado: ''No me lo voy a llevar''. Finalmente se destapa el precio del escaparate final, que es de 48.433 euros , por lo que no ha podido regresar a casa con los increíbles premios, pero sí que se ha llevado un patinete eléctrico que consiguió al principio en una de las pujas que ganó.