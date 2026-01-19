Eugenio se lo juega todo en 'el escaparate final' de 'El precio justo': ''No me lo voy a llevar''
Así ha sido la jugada del concursante en 'El precio justo'
El ataque de risa de Carlos Sobera y Tania Medina durante un juego en 'El precio justo': ''Ha sido un placer''
Eugenio es uno de los concursantes de el primer programa de 'El precio justo' y llega con muchas ganas de conseguir algún premio. El concursante ha conseguido llegar a 'el escaparate final' tras derrotar a todos sus contrincantes y ha tenido que intentar adivinar el precio total de una serie de artículos.
- Un set de tocadiscos, altavoces, un teléfono reforzado diseñado para los más aventureros.
- Un injerto capilar
- Un viaje de nueve noches a Vietnam para dos adultos
- Un coche subhíbrido de última generación
¿Cuál es el precio justo del gran escaparate final?
El concursante tiene 500 euros de margen en el escaparate final y para ganar, Eugenio debe valorar el precio total del escaparate. El concursante se lo ha pensado y decide que el precio es de 36.500 euros, pero tras valorarlo con su mujer y el público decide valorarlo en 38.500 euros ¿Habrá acertado?
Su mujer insiste en que el precio es 48.000, pero él decide quedarse con su cifra y espera junto a Carlos Sobera y Tania Medina el resultado: ''No me lo voy a llevar''. Finalmente se destapa el precio del escaparate final, que es de 48.433 euros , por lo que no ha podido regresar a casa con los increíbles premios, pero sí que se ha llevado un patinete eléctrico que consiguió al principio en una de las pujas que ganó.